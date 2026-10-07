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Σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές, με περίπου 469 λυόμενες αίθουσες παγκύπρια, ελλείψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις και ζητήματα προσβασιμότητας, ασφάλειας και πιστοποιητικών καταλληλότητας, καταγράφηκαν κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας την Τετάρτη, με Βουλευτές και εμπλεκόμενους φορείς να επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση, ενίσχυση των Τεχνικών Υπηρεσιών και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι καταγράφηκαν τρία βασικά ζητήματα, τα οποία αφορούν την έλλειψη σχολικών μονάδων, τις αθλητικές υποδομές και την προσβασιμότητα των σχολείων για παιδιά με αναπηρίες ή κινητικές δυσκολίες.

Όπως είπε, στα σχολεία υπάρχουν περίπου 469 λυόμενες αίθουσες, αριθμός που, με έναν ενδεικτικό υπολογισμό, αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 20 νέων σχολικών μονάδων. Επεσήμανε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί στην Προδημοτική Εκπαίδευση με την περαιτέρω μείωση του ορίου ηλικίας εισαγωγής.

Αναφερόμενος στις αθλητικές υποδομές, είπε ότι υπάρχουν ακόμη και αθλητικά σχολεία χωρίς τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα γήπεδα είναι ουσιαστικά «χωράφια». Έκανε επίσης λόγο για προβλήματα σε ράμπες, ανελκυστήρες, προσβάσιμες τουαλέτες και γενικότερα στην πρόσβαση σε όλους τους χώρους των σχολείων.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ακόμη ότι ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πλήρης και αναλυτική κατάσταση των σχολικών μονάδων που διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί μείζον ζήτημα. Σημείωσε επίσης ότι δεν αρκεί η καταγραφή των προβλημάτων, αλλά απαιτούνται σαφή χρονοδιαγράμματα, προγραμματισμός και σχεδιασμός.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης ανέφερε ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται σύγχρονες, ασφαλείς και ανθρώπινες σχολικές υποδομές, από την εγκατάσταση κλιματιστικών και την ενεργειακή αναβάθμιση μέχρι την αντικατάσταση παλαιών ή επικίνδυνων εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων.

Είπε ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τις λυόμενες αίθουσες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, ενώ, όπως ανέφερε, υπάρχουν καταγγελίες για λυόμενες αίθουσες στις οποίες εισέρχονται νερά κατά τις βροχές. Έθεσε παράλληλα ως καθοριστικά ζητήματα την αύξηση του προϋπολογισμού και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να προχωρούν ταχύτερα οι αναγκαίες κατασκευές, συντηρήσεις και αναβαθμίσεις.

Κατά τη συνεδρία, ο κ. Αλαμπρίτης ζήτησε επίσης ενημέρωση για την πορεία της αντισεισμικής αναβάθμισης των σχολείων, τους ελέγχους των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και της Πυροσβεστικής, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του νερού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μιχάλης Κουνούνης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις απουσιάζουν κατάλληλοι κλειστοί χώροι και παρκέ, κάτι που, όπως είπε, συνδέεται και με θέματα υγείας και τραυματισμών των μαθητών. Ανέφερε ότι, ενώ έχει σημειωθεί ανάπτυξη σε άλλους τομείς της Παιδείας, ο σχολικός αθλητισμός έχει μείνει στάσιμος, ενώ έθεσε και το ενδεχόμενο εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένα έργα.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νικολέττα Κωνσταντίνου έθεσε ζήτημα συνολικού προγραμματισμού, ζητώντας ενημέρωση για τη μεθοδολογία με την οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες στα έργα των σχολικών μονάδων και κατά πόσο υπάρχει σχετικός πίνακας προτεραιότητας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κωνσταντίνου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται από την αύξηση των εγγραφών μαθητών, καθώς και στις αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει η ένταξη των σχολικών εφορειών στην αρμοδιότητα των δήμων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2029.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι η κατάσταση των σχολικών υποδομών είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων των προηγούμενων χρόνων. Όπως είπε, για το 2027 προβλέπεται για τις Τεχνικές Υπηρεσίες ποσό ελαφρώς μικρότερο από εκείνο του 2011, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, το κατασκευαστικό κόστος έχει περίπου διπλασιαστεί.

Πρόσθεσε ότι για σειρά ετών ο προϋπολογισμός των Τεχνικών Υπηρεσιών κυμαινόταν σε επίπεδα που επέτρεπαν ουσιαστικά την κάλυψη μόνο των απολύτως απαραίτητων αναγκών και υποστήριξε ότι, αν δεν αυξηθεί ουσιαστικά το σχετικό κονδύλι και η χρηματοδότηση προς τις σχολικές εφορείες, τα προβλήματα θα συνεχιστούν.

Ο κ. Χριστοφίδης εξέφρασε επίσης ανησυχία για το χαμηλό ποσοστό σχολείων που έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας και χαρακτήρισε τις λυόμενες αίθουσες «μάστιγα», σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι προβληματικές ή περιορίζουν τον ελεύθερο χώρο των μαθητών.

Σε σχέση με τα κλιματιστικά, αμφισβήτησε την εικόνα περί κάλυψης του 95% των σχολείων, λέγοντας ότι σε αρκετές σχολικές μονάδες υπάρχουν μεν κλιματιστικά, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ανέφερε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τις σχολικές εφορείες δίνουν, κατά την άποψή του, εικόνα πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αναστασία Χάσικου ανέφερε ότι από επισκέψεις σε σχολικές μονάδες προκύπτει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες και στον ρυθμό με τον οποίο προχωρούν οι αναβαθμίσεις. Ζήτησε να υπάρξει σαφής εικόνα για τα σχολεία που έχουν άμεση ανάγκη έργων και για εκείνα που περιμένουν για χρόνια, καθώς και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ σχολικών εφορειών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου ανέφερε ότι εκείνο που απουσιάζει από τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας είναι η πρόβλεψη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ανάπτυξη των σχολικών υποδομών. Αναφέρθηκε επίσης στους ανεπαρκείς πόρους προς τις σχολικές εφορείες και σε παρεμβάσεις που, όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προσωρινές επιδιορθώσεις αντί ολοκληρωμένων λύσεων.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Πόλυς Ανωγυριάτης αναφέρθηκε στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ζητήματα ασφάλειας, υγείας και κλιματιστικών στα σχολεία, επισημαίνοντας ότι, παρά τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση που μεσολάβησαν από το 2024, εξακολουθούν να καταγράφονται σχετικά προβλήματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι σε πολλές σχολικές μονάδες υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και ζήτησε πιο ουσιαστική και παραγωγική αντιμετώπισή τους προς όφελος των παιδιών. Έκανε λόγο για επεκτάσεις που γίνονται χωρίς επαρκή προγραμματισμό και για περιοχές στις οποίες η ανάγκη δημιουργίας νέων σχολείων έχει τεθεί εδώ και χρόνια χωρίς να έχει ακόμη αντιμετωπιστεί.

Ο Βουλευτής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το κράτος οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολείων να βρίσκεται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Χαρακτήρισε αδιανόητο να υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία τα οποία διαθέτουν πολύ καλύτερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό από τα δημόσια, προσθέτοντας ότι η ύπαρξη δημόσιων σχολείων που πράγματι αποτελούν πρότυπα δείχνει πως, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, το κράτος μπορεί να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο στο επίπεδο που του αξίζει.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε επίσης ότι εκείνο που λείπει είναι το όραμα και ζήτησε ενημέρωση για το πόσα σχολεία ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχει καθορίσει το Υπουργείο Παιδείας.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος έκανε λόγο για «ευθυνοφοβία» και είπε ότι πρέπει να υπάρξει ανάληψη ευθυνών, ώστε τα προβλήματα να επιλύονται άμεσα.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Ηλίας Μαρκάτζιης ανέφερε ότι υπάρχουν μηχανισμοί για τον εντοπισμό των κινδύνων στις σχολικές μονάδες και ότι στα σχολεία λειτουργούν Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας, οι οποίες πρέπει να διενεργούν ελέγχους.

Εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ, η Ιωάννα Χρίστου είπε ότι σε θέματα ασφάλειας, όπου υπάρχει άμεση ανάγκη, οι Υπηρεσίες ενεργούν άμεσα, ενώ οι αναβαθμίσεις και οι επεκτάσεις των σχολείων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαθέσιμων προϋπολογισμών. Αναφέρθηκε παράλληλα στην υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, λέγοντας ότι διαθέτουν περίπου 30 άτομα προσωπικό, ενώ θα έπρεπε να διαθέτουν 60.

Εκπρόσωποι σχολικών εφορειών έθεσαν ενώπιον της Επιτροπής ζητήματα ανεπαρκούς χρηματοδότησης, συντήρησης και αναβάθμισης των κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει σαφής ιεράρχηση των έργων ανάλογα με την επικινδυνότητα και τον βαθμό επείγοντος.

Αναφέρθηκαν επίσης στο κόστος συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων, στην πορεία έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας και στους ελέγχους που απαιτούνται για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, ενώ επισημάνθηκε ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν πάντοτε για την κάλυψη των αναγκών.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων και έθεσε ιδιαίτερα ζητήματα για την ειδική εκπαίδευση, την προσβασιμότητα, τον υπερπληθυσμό και τις λυόμενες αίθουσες.

Ανέφερε ότι αίθουσες και εργαστήρια αλλάζουν χρήση για να καλυφθούν ανάγκες, ενώ είπε ότι οι λυόμενες αίθουσες έχουν περιορίσει σε αρκετές περιπτώσεις τους χώρους στους οποίους μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Σημείωσε ακόμη ότι ο στόχος για τα κλιματιστικά παραμένει σε εκκρεμότητα και ότι τα δημόσια σχολεία θα έπρεπε να αποτελούν πρότυπο.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα και είπε ότι η Οργάνωση μπορεί να συμβάλει στην καταγραφή των προβλημάτων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην καταγραφή.

Ο ΓΓ της ΟΛΤΕΚ, Λένος Λοΐζου, ανέφερε ότι τα προβλήματα είναι κοινά στις σχολικές μονάδες και ζήτησε αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις ανάγκες της Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Εκπρόσωποι των Παγκύπριων Συνομοσπονδιών Γονέων ανέφεραν ότι στη Μέση Εκπαίδευση υπάρχουν 69 λυόμενες αίθουσες παγκύπρια και στη Δημοτική και Προδημοτική περίπου 400, σημειώνοντας ότι η προσωρινή λύση έχει σε πολλές περιπτώσεις καταστεί μόνιμη.

Έδωσαν επίσης έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης των απαιτούμενων πιστοποιητικών καταλληλότητας στα σχολεία, στη χρηματοδότηση, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τις σχολικές αυλές, τα στέγαστρα, την ειδική εκπαίδευση και την παροχή νερού, επισημαίνοντας ότι οι λυόμενες αίθουσες περιορίζουν τον χώρο που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά για παιχνίδι και άθληση.

ΚΥΠΕ