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Μια εντυπωσιακή εικόνα από την αυγή στον Άρη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, καταγράφοντας μέσα από την κάμερα του ρόβερ Curiosity μια διαφορετική όψη του τοπίου στον «Κόκκινο Πλανήτη».

Η πανοραμική εικόνα καταγράφηκε στις 11 Αυγούστου 2026, στις 8:30 το πρωί, τοπική ώρα στον Άρη, από την κάμερα Mastcam του Curiosity. Αποτελείται από έξι επιμέρους λήψεις, οι οποίες ενώθηκαν μετά την αποστολή τους στη Γη.

Ιδιαίτερο ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φωτεινοί, απόκρημνοι σχηματισμοί που διακρίνονται στο βάθος. Πρόκειται για τους λεγόμενους «yardangs», γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν δημιουργηθεί από τη διάβρωση του ανέμου.

📍Gale Crater, Aug. 11, 2026, 8:30 a.m. local Mars time.



The Curiosity rover captures the Sun rising on crags known as yardangs, a scene that scientists have long been waiting to see up close. 1/2 pic.twitter.com/NJQH9yNEYR — NASA Mars (@NASAMars) October 6, 2026

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το στρώμα των yardangs σχηματίστηκε πριν από περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια, πιθανότατα από υλικά που είχαν μεταφερθεί από τον άνεμο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αποτελούνταν από τέφρα που προήλθε από αρχαία ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες λήψεις της Mastcam, η συγκεκριμένη πανοραμική εικόνα δεν υποβλήθηκε σε white balancing, ώστε να διατηρηθεί η εμφάνιση του τοπίου όπως ήταν στις πρώτες πρωινές ώρες στον Άρη. Έτσι, στο κάδρο κυριαρχούν οι χαρακτηριστικές αποχρώσεις του αρειανού ουρανού, μαζί με πιο ψυχρούς τόνους στο προσκήνιο.

Οι yardangs εκτείνονται σε μήκος περίπου 16 χιλιομέτρων στη βορειοδυτική πλευρά του όρους Σαρπ, ύψους περίπου 5 χιλιομέτρων, το οποίο το Curiosity ανεβαίνει από το 2014. Το ρόβερ έχει πλέον ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο υψομετρικής ανάβασης από τον πυθμένα του κρατήρα Γκέιλ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την εξερεύνηση της επιφάνειας του Άρη. Οι επιστήμονες της NASA εκτιμούν ότι το Curiosity θα μπορούσε να φτάσει στη βάση των yardangs μέσα στο 2027 ή το 2028, προκειμένου να μελετήσει από κοντά τη γεωλογία τους.

Οι εικόνες αυτές δεν έχουν μόνο εντυπωσιακό χαρακτήρα. Τα διαφορετικά στρώματα του όρους Σαρπ αποτελούν ένα είδος γεωλογικού αρχείου, που επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν την ιστορία του Άρη και τις περιόδους κατά τις οποίες στον πλανήτη υπήρχαν λίμνες και ποτάμια, σε ένα περιβάλλον πολύ πιο θερμό και υγρό από το σημερινό.

protothema.gr