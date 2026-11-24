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Ως ήρωας αντιμετωπίζεται στη Βραζιλία ένας σκύλος, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή έσωσε ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών από πνιγμό, όταν εκείνο έπεσε κατά λάθος στην πισίνα του σπιτιού του.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της οικογένειας της μικρής Μαϊτέ καταγράφεται η στιγμή που το κοριτσάκι κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της πισίνας, προτού χάσει ξαφνικά την ισορροπία του και πέσει στο νερό.

Στη θέα του παιδιού να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού, το σκυλί ράτσας γκόλντερ ριτρίβερ που ακούει στο όνομα Τερέζα, πήδηξε μέσα στην πισίνα και έγινε «σωσίβιο» για τη Μαϊτέ που πιάστηκε από το κορμί του για να κρατήσει το κεφάλι της έξω από το νερό.

Golden retriever saves drowning girl in a swimming pool in Brazil.



During a family celebration, the mother briefly stepped away to get a cake while the children went into the pool and ended up in the deep end. One of the girls began to drown.



A golden retriever named Teresa… pic.twitter.com/mbOTMHXwMe — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Όπως φαίνεται στα πλάνα, στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή της Μαϊτέ έτρεξαν προς την πισίνα, βούτηξαν στο νερό και έβγαλαν το κορίτσι με ασφάλεια έξω από το νερό.

Η μητέρα του κοριτσιού είπε ότι είχε απομακρυνθεί από την πισίνα προκειμένου να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου όταν μέσα σε δευτερόλεπτα εξελίχθηκε η παρολίγον τραγωδία.

Σύμφωνα με την ίδια «η κόρη μου έχει πρόσβαση σε πισίνες και ποτέ, μα ποτέ, δεν μπαίνει μόνη της στο νερό. Πάντα περιμένει να μπει κάποιος μαζί της». Όταν, όμως, ρώτησε την κόρη της τι προσπαθούσε να κάνει, το μικρό κορίτσι εξήγησε ότι απλώς ήθελε να βουτήξει στο νερό. «Απλώς μπήκε στην πισίνα. Σύμφωνα με όσα μου είπε, ήθελε να βουτήξει. Αυτή είναι η αθωότητα ενός παιδιού», δήλωσε η μητέρα της.

Η μητέρα της Μαϊτέ που έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο προκειμένου να δείξει πώς «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία», χαρακτήρισε ηρωίδα την Τερέζα.

protothema.gr