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Άλλες διαστάσεις δίνει στην αποκάλυψη για τη δράση φερόμενου δικτύου πρακτόρων στην Κύπρο το ρωσόφωνο αναγνωρισμένο ψηφιακό μέσο The Insider.

Με δημοσιεύματά στην ιστοσελίδα του, αλλά και σε λογαριασμό που διατηρεί σε πλατφόρμα συνομιλιών, ο εν λόγω ιστότοπος, αποκαλύπτει την ταυτότητα δυο πρακτόρων.

Πρόκειται για δυο άνδρες με κατασκοπευτική δράση, οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1 την περασμένη Παρασκευή, απομακρύνθηκαν από τη ρωσική Πρεσβεία μετά από ενέργειες της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σύμφωνα με την αναγνωρισμένη ρωσόφωνη ιστοσελίδα, αμφότεροι εργάζονταν στην Πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο με την ιδιότητα του ακολούθου, που θεωρείται κατώτερος διπλωματικός βαθμός.

Το Insider αναφέρεται, συγκεκριμένα, στον Α. Σ. και στον Ν. Σ. Ο πρώτος φέρεται να είναι αξιωματικός της GRU, της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Όσο για τον δεύτερο, σύμφωνα πάντα με το The Insider, είχε εντοπιστεί έξω από τη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία να βιντεοσκοπεί με το κινητό του τηλέφωνο Ρώσους πολίτες.

Οι Ρώσοι πολίτες συμμετείχαν σε συγκέντρωση υπό το σύνθημα «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών της 17ης Μαρτίου 2024. Μάλιστα, η ιστοσελίδα δημοσιεύει και σχετική φωτογραφία στην οποία, σύμφωνα με τους συντάκτες του ρεπορτάζ, παρουσιάζεται ο Ν.Σ. επί τω έργω σε κυπριακό έδαφος.

Σε άλλο δημοσίευμά του το ρωσόφωνο Μέσο προβάλλει τη θέση ότι αμφότεροι ήταν μέχρι πρότινος στη λίστα διπλωματών που υπηρετούσαν στη ρωσική Πρεσβεία, αλλά τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο σχετικό κατάλογο. Αυτό καταγράφεται ως υποστηρικτό στοιχείο από τους συντάκτες του δημοσιεύματος.

Σύμφωνα με τα όσα έφερε στην επιφάνεια ο ΑΝΤ1 οι δυο Ρώσοι πράκτορες είχαν επαφές με Κύπριους πολίτες, οι οποίοι λόγω των καθηκόντων τους, διαθέτουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Οι Ρώσοι φερόμενοι πράκτορες, σύμφωνα με τα όσα ήρθαν στο φως την περασμένη Παρασκευή από τον τηλεοπτικό σταθμό, συνέλλεγαν απόρρητες πληροφορίες για ζητήματα που άπτονται άμεσα της εθνικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάσει του δημοσιεύματος, στόχος τους ήταν η πρόσβαση σε τεχνολογία κατά παράβαση των κυρώσεων της ΕΕ. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αποκάλυψη, η δράση των προαναφερθέντων προσώπων καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ευαίσθητης περίοδο και δη το εξάμηνο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελικά τα δυο πρόσωπα φέρονται να εγκατέλειψαν την Κύπρο στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, «κατ’ απαίτησιν των κυπριακών Αρχών ασφαλείας». Ο ΑΝΤ1 ανέφερε πως οι πληροφορίες του τέθηκαν ενώπιον αξιωματικού υπηρεσίας ασφαλείας της Δημοκρατίας και δεν έχουν διαψευστεί. Ο τελευταίος ανέφερε, μάλιστα, πως «δεν είναι η πρώτη φορά που η ΚΥΠ τερμάτισε κατασκοπευτική δράση πρακτόρων ξένων Μυστικών Υπηρεσιών».

Μετά τα όσα ήρθαν στο φως από τον τηλεοπτικό σταθμό υπήρξε δημοσίευμα του Politico.