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Η αιμορραγία από τη μύτη μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η ρινορραγία δεν αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος και μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές κινήσεις στο σπίτι.

Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) εξηγεί ότι η σωστή στάση του σώματος και η συνεχής πίεση στη μύτη είναι τα δύο βασικότερα βήματα για τον περιορισμό της αιμορραγίας.

Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι να γέρνουμε το κεφάλι προς τα πίσω, θεωρώντας ότι έτσι θα σταματήσει το αίμα. Στην πραγματικότητα, η κίνηση αυτή μπορεί να οδηγήσει το αίμα προς τον λαιμό και να προκαλέσει κατάποσή του.

Τι πρέπει να κάνουμε

Όταν αρχίσει η αιμορραγία, το πρώτο βήμα είναι να καθίσουμε και να γείρουμε ελαφρά το σώμα και το κεφάλι προς τα εμπρός.

Στη συνέχεια, πιέζουμε το μαλακό μέρος της μύτης, ακριβώς πάνω από τα ρουθούνια, κρατώντας σταθερή την πίεση για 10 έως 15 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια αυτή αναπνέουμε από το στόμα.

Η πίεση πρέπει να παραμένει συνεχής, χωρίς να αφήνουμε κάθε λίγο τη μύτη για να ελέγξουμε αν σταμάτησε η αιμορραγία.

Η τοποθέτηση κρύου επιθέματος πάνω από τη μύτη ενδέχεται να βοηθήσει, ωστόσο το NHS επισημαίνει ότι τα επιστημονικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής είναι περιορισμένα.

Γιατί εμφανίζεται η αιμορραγία

Το εσωτερικό της μύτης διαθέτει μικρά αιμοφόρα αγγεία που μπορούν να τραυματιστούν σχετικά εύκολα.

Η ξηρότητα του ρινικού βλεννογόνου, οι αλλαγές στη θερμοκρασία, το έντονο φύσημα της μύτης ή ο μικροτραυματισμός της περιοχής αποτελούν συχνές αιτίες.

Ρινορραγίες εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά, ενώ αυξημένη πιθανότητα παρουσιάζουν επίσης οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες, οι έγκυες και τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αιμορραγία μπορεί να σχετίζεται με τραυματισμό, διαταραχές της πήξης ή φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος.

Πότε χρειάζεται άμεση βοήθεια

Παρότι οι περισσότερες ρινορραγίες αντιμετωπίζονται χωρίς ιατρική παρέμβαση, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται άμεση αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το NHS, επείγουσα ιατρική βοήθεια απαιτείται όταν η αιμορραγία συνεχίζεται πέραν των 10–15 λεπτών παρά τη σωστή πίεση, όταν η ποσότητα αίματος είναι μεγάλη ή όταν το άτομο αισθάνεται έντονη αδυναμία ή ζάλη.

Άμεση αξιολόγηση χρειάζεται επίσης όταν η αιμορραγία αρχίζει μετά από χτύπημα στο κεφάλι, συνοδεύεται από δυσκολία στην αναπνοή ή υπάρχει κατάποση μεγάλης ποσότητας αίματος που προκαλεί εμετό.

Ιατρική συμβουλή χρειάζεται και όταν οι ρινορραγίες επαναλαμβάνονται συχνά, όταν εμφανίζονται σε παιδιά κάτω των δύο ετών ή όταν το άτομο λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή.

Τι να αποφύγουμε μετά

Ακόμη και όταν σταματήσει η αιμορραγία, το εσωτερικό της μύτης παραμένει ευαίσθητο.

Για τις επόμενες 24 ώρες, το NHS συνιστά να αποφεύγονται το έντονο φύσημα ή σκάλισμα της μύτης, τα πολύ ζεστά ροφήματα, η κατανάλωση αλκοόλ και η έντονη σωματική άσκηση.

Συστήνεται επίσης να αποφεύγονται η άρση μεγάλου βάρους, η αφαίρεση τυχόν κρούστας από το εσωτερικό της μύτης και η παρατεταμένη κατάκλιση σε εντελώς επίπεδη θέση.

Η σωστή αντιμετώπιση της ρινορραγίας είναι συνήθως απλή. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πώς ασκείται η πίεση, ποια στάση πρέπει να έχει το σώμα και πότε η αιμορραγία χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.