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Έπειτα από καθυστερήσεις αρκετών χρόνων μπήκε σε πορεία υλοποίησης η Δ’ φάση του παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά, που θα επεκτείνει κατά 6.5 χιλιόμετρα τον υφιστάμενο, ο οποίος ξεκινά από το αλιευτικό καταφύγιο Golden Coast και φτάνει μέχρι την τουριστική περιοχή. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανακοίνωσε πως εξασφάλισε πολεοδομική άδεια για την τέταρτη φάση του έργου, το κόστος του οποίου έχει προκαταρκτική εκτίμηση τα €10 εκατ.

Η νέα φάση του πεζόδρομου θα ξεκινά από τη νέα μαρίνα Παραλιμνίου, θα διασχίζει την περιοχή Κάππαρη και θα φτάνει μέχρι το παραλιακό φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος Δερύνειας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ξύλινο πεζόδρομο, βοτσαλωτά δάπεδα, χώρους αναψυχής και δημόσια αποχωρητήρια, καθώς και σύνδεση με τις προηγούμενες φάσεις.

Επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων και των τεχνικών μελετών, καθώς και η εξασφάλιση της άδειας οικοδομής. Ακολούθως, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες. «Η υλοποίηση της Δ’ Φάσης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του δήμου για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής», αναφέρει ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, σημειώνοντας πως το έργο αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική ταυτότητα του Πρωταρά, να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και ν’ αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο και των υποδομών οικοτουρισμού και αναψυχής. Με την ολοκλήρωση του πεζόδρομου θα μπορεί κάποιος να διακινηθεί είτε πεζός, είτε με ποδήλατο από την περιοχή Κάππαρη προς τις γνωστές παραλίες της τουριστικής Πρωταρά. Στα πλάνα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας βρίσκεται και περαιτέρω επέκταση του πεζόδρομου από την αντίθετη πλευρά.