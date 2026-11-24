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Έχουν παρέλθει ήδη δύο εβδομάδες από την επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και απομένουν σχεδόν πέντε εβδομάδες μέχρι που ο Αντόνιο Γκουτέρες να φύγει από τον 38ο όροφο του κτηρίου του διεθνούς οργανισμού. Μέχρι και χθες αργά το απόγευμα οι δύο ηγέτες δεν είχαν λάβει την πρόσκληση, που ανέμεναν, από τον ΓΓ ΟΗΕ για τριμερή συνάντηση.

Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχουν σήμερα το απόγευμα μια νέα συνάντηση για να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συζήτηση. Αναμένεται ότι θα συνεχίσουν τη συζήτηση από το σημείο που είχαν διακόψει κατά την προηγούμενή τους συνάντηση, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στην παρουσία της Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, θα συνεχιστούν «οι συζητήσεις για ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ, με σταθερό στόχο την ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπηκαν το 2017».

Τα τρία ανοιχτά θέματα

Σημεία διέλευσης: Η συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας θεωρείται θετική εξέλιξη, παρόλο που αφορά μόνο δυο συγκεκριμένα σημεία διέλευσης. Ο δρόμος Λουρουτζίνας – Λυμπιών και ο δρόμος Κάμπου – Καραβοστασίου, για τον οποίο υπάρχουν πρόσθετες εκκρεμότητες.

ΜΟΕ και ουσία: Στις συναντήσεις τους οι δύο ηγέτες συζητούν, τόσο θέματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όσο την ουσία αλλά και τη μεθοδολογία, χωρίς μέχρι στιγμής να κάνουν οποιαδήποτε ανακοίνωση ως προς τις σημαντικές πτυχές. Θέματα όπως η πολιτική ισότητα και η εκ περιτροπής Προεδρία, η Αμμόχωστος κ.λπ. καταγράφονται στις συναντήσεις των δύο ηγετών χωρίς κάποια κατάληξη.

Η τριμερής με Γκουτέρες: Θεωρείται δεδομένο ότι τουλάχιστον αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί το πότε και τι θα μπορεί να προκύψει. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι περιμένει ενημέρωση από τον Γκουτέρες, γιατί η ημερομηνία της τριμερούς δεν έχει ακόμη οριστεί.

Του απομένουν μόλις 37 ημέρες

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει στη διάθεσή του κάπου πέντε εβδομάδες μέχρι να παραδώσει τα κλειδιά του γραφείου στον 38ο όροφο των Ηνωμένων Εθνών. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως θέλει πριν από την αποχώρησή του να καταφέρει να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά συνομιλιών. Εγχείρημα που δεν φαίνεται εύκολο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι έχουν ήδη παρέλθει 14 ημέρες από την ημέρα που συνομίλησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη. Αντίθετα, εκείνο που καταγράφεται και στο διάστημα των δύο αυτών εβδομάδων είναι η συνεχής υπόμνηση από τουρκικής πλευράς πως ο στόχος της Άγκυρας δεν είναι άλλος από τη λύση δύο κρατών.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε αναφέρει -όπως ήδη έχει γράψει ο Φιλελεύθερος- στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι μετά την Αττάλεια της Τουρκίας θα ταξίδευε στις Φιλιππίνες και επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη θα προχωρούσε στις διευθετήσεις για την τριμερή.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ έμεινε στην Αττάλεια για τη σύνοδο COP31 από τις 9 έως και τις 13 Νοεμβρίου.

Στις 14 Νοεμβρίου ταξίδεψε στη Μανίλα των Φιλιππινών για να συμμετάσχει στην 49η σύνοδο κορυφής της ASEAN και τη 16η σύνοδο ASEAN – ΟΗΕ, που φιλοξένησαν οι Φιλιππίνες από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου.

Μεταξύ 22 και 23 Νοεμβρίου ο Αντόνιο Γκουτέρες βρέθηκε στα νησιά Μπαρμπέιντος για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Μπρίτζταουν για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα πιο πάνω θα πρέπει να αναμένεται ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θα βρεθεί σύντομα στη Νέα Υόρκη και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υπάρξουν ανακοινώσεις για την τριμερή.

Αυτονόητη η διασύνδεση

Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εντατικοποιήσει την προσπάθεια, ώστε η τριμερής συνάντηση που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να είναι επιτυχημένη, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο του ΡΙΚ, είπε ότι επιδίωξη είναι η επίτευξη συμφωνίας για πρόσθετα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και πρόοδο στα θέματα μεθοδολογίας και ουσίας του Κυπριακού.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες επαφές που είχε στην Άγκυρα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, ο Μενελάου είπε ότι το Κυπριακό είναι αυτονόητα συνδεδεμένο με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Τόνισε ότι η διασύνδεση αυτή, είναι κατοχυρωμένη με αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.

Σχολιάζοντας την αρνητική στάση της Τουρκίας, ο Μενέλαος Μενελάου είπε ότι διαχρονικά η Άγκυρα επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο αποκομίζει, χωρίς να βάζει στην εξίσωση αυτό το οποίο πρέπει να παραχωρήσει.

Υπέδειξε πως δεν νοείται η Τουρκία να αποκομίσει κάτι, προσφέροντας ως αντάλλαγμα μία υπόσχεση, την οποία ενδεχομένως να μην εκπληρώσει στην πορεία των πραγμάτων.

Το ζητούμενο, είπε, είναι να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των συνομιλιών, με διαφύλαξη του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων.

Προαγγέλλει εκπλήξεις ο Τουφάν

Ενώ όλοι περιμένουν την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που θα αποσκοπεί στην επανάληψη των συνομιλιών στο Κυπριακό, ο Τουφάν Έρχιουρμαν προαγγέλλει εκπλήξεις μέσα από πρωτοβουλίες, ενώ ξεκαθαρίζει πως για τον ίδιο, ζητούμενο είναι η αναγνώριση.

Ο ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αναλάβει μη αναμενόμενες πρωτοβουλίες στο Κυπριακό. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν θα κάνει τρελά πράγματα, αλλά είναι στην ατζέντα του το σπάσιμο των στερεοτύπων, κατά την έκφρασή του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάδειξή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν τόνισε ότι στο Κυπριακό δεν χρειάζονται θεατρινισμοί.

Επισήμανε πως ορισμένοι κύκλοι επιβιώνουν μέσω της μη λύσης του Κυπριακού, ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι εφικτό να ανατραπεί το κατεστημένο.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε, επίσης, ότι σε περίπτωση μη λύσης θα πρέπει οι Τουρκοκύπριοι να κάνουν βήματα που θα διευρύνουν την αναγνώριση του ψευδοκράτους, σε διεθνές επίπεδο.

Οι Τουρκοκύπριοι, συνέχισε, κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους. «Απομακρυνθήκαμε όλο και περισσότερο από τα παγκόσμια ζητήματα, κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Είμαστε σε θάλαμο αντήχησης (echo chamber)». Αν δεν επέλθει λύση, πρέπει να γίνουν βήματα που θα αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα στον διεθνή χώρο, πρόσθεσε. «Η λύση φυσικά και αυξάνει πολύ τις δυνατότητες αναγνώρισης. Ωστόσο, δεν δέχομαι να λέμε ότι είναι αδύνατο χωρίς λύση. Πρέπει να ανοίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παράθυρα προς τα έξω», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ακόμη ότι η διαβούλευση με την Άγκυρα είναι αναπόφευκτη και ζωτικής σημασίας. «Στις σχέσεις με την Τουρκία δεν βιώνω ένταση, μπορώ να εκφράζω άνετα τις σκέψεις μου, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διπλωματικές σχέσεις είναι σημαντική», είπε.

Δεν δεσμεύτηκε για λύση

Αναφερόμενος και στις σχέσεις του με τον «υπουργό εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου (ΣΣ: ο οποίος του ασκεί συχνά έντονη κριτική γιατί δεν στηρίζει την πολιτική δύο κρατών), ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι τον ένα χρόνο που είναι στα καθήκοντά του συναντήθηκαν μόνο μία φορά. Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κ. Ερτουγρούλογλου δεν είναι αυτή που χρησιμοποιεί αυτός, λέγοντας ότι «σε καταστάσεις που δεν συνάδουν με την ευγένεια και το κρατικό ύφος, εγώ είμαι απών».

Για τον πρώτο χρόνο της «θητείας» του είπε ότι τα προηγούμενα 8 χρόνια σημειώθηκαν σοβαρές φθορές στις διπλωματικές σχέσεις και στα εσωτερικά ζητήματα. Τώρα, πρόσθεσε, έβαλαν τα θεμέλια για επάνοδο, υποστηρίζοντας ότι πέτυχαν τον στόχο του πρώτου έτους.

Εκφράζοντας την επιθυμία του στο τέλος της πενταετούς «θητείας» του οι Τουρκοκύπριοι να συναντηθούν με τον κόσμο και να ενισχυθεί η δημοκρατία και το «κράτος δικαίου», ο κ. Έρχιουρμαν υπενθύμισε επίσης ότι δεν έδωσε καμία οριστική δέσμευση στο θέμα της λύσης. «Φυσικά και θέλω λύση. Ωστόσο, δεν έδωσα δέσμευση για λύση. Επειδή ξέρω ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμένα. Γιατί να πετάω συνθήματα», ανέφερε.