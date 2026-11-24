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Η Κύπρος αποκτά θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Διευθύνσεων Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Οργανισμών (EFAD), καθώς η Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργός Έλενα Χριστοδουλίδου, επικεφαλής του Τομέα Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, εξελέγη μέλος του για την περίοδο 2026–2029.
Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του EFAD, η οποία φιλοξενήθηκε από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο Ντάνταλκ της Ιρλανδίας, με διοργανωτή τον εθνικό οργανισμό κινηματογράφου της χώρας, Screen Ireland.
Το EFAD εκπροσωπεί 38 εθνικούς φορείς κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων και αποτελεί ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας για την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας και τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη χρηματοδότηση, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.
Η Έλενα Χριστοδουλίδου προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου της Κύπρου (ΣΕΚιν) και εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κινηματογραφικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη κινηματογραφικών θεσμών στην Κύπρο και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του κυπριακού κινηματογράφου.
Στη Γενική Συνέλευση εξελέγη νέα πρόεδρος του EFAD η Ζαν Μπρυνφό, Γενική Διευθύντρια Πολιτισμού της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, ενώ στη θέση της αντιπροέδρου παρέμεινε η Κιέρστι Μο, διευθύνουσα σύμβουλος του Νορβηγικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.
Η συμμετοχή της Κύπρου στο ΔΣ δημιουργεί δυνατότητες για ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς κινηματογραφικούς φορείς, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προβολή των αναγκών των μικρότερων κινηματογραφικών χωρών.
Το νέο ΔΣ του EFAD για την περίοδο 2026–2029:
- Ζαν Μπρυνφό (Jeanne Brunfaut) – Πρόεδρος, Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, Βέλγιο.
- Κιέρστι Μο (Kjersti Mo) – Αντιπρόεδρος, Νορβηγικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.
- Τζόρτζιο Κάρλο Μπρουνιόνι (Giorgio Carlo Brugnoni) – Υπουργείο Πολιτισμού, Τομέας Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, Ιταλία.
- Λουίς Σάμπι Βας (Luis Chaby Vaz) – Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, Πορτογαλία.
- Πέτερ Ντίνγκες (Peter Dinges) – Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Κινηματογράφου, Γερμανία.
- Ντεζιρέ Φίνεγκαν (Désirée Finnegan) – Screen Ireland, Ιρλανδία.
- Ολιβιέ Ενράρ (Olivier Henrard) – Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας (CNC), Γαλλία.
- Αθηνά Καρτάλου – Αντούκου – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΚΟΜΕΔ), Ελλάδα.
- Κρις Μάρτσιτς (Chris Marcich) – Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων Κροατίας.
- Έντιτ Σεπ (Edith Sepp) – Ινστιτούτο Κινηματογράφου Εσθονίας.
- Λαϊμόνας Ουμπαβίτσιους (Laimonas Ubavičius) – Κέντρο Κινηματογράφου Λιθουανίας.