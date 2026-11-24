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Η Κύπρος αποκτά θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Διευθύνσεων Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Οργανισμών (EFAD), καθώς η Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργός Έλενα Χριστοδουλίδου, επικεφαλής του Τομέα Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, εξελέγη μέλος του για την περίοδο 2026–2029.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του EFAD, η οποία φιλοξενήθηκε από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο Ντάνταλκ της Ιρλανδίας, με διοργανωτή τον εθνικό οργανισμό κινηματογράφου της χώρας, Screen Ireland.

Το EFAD εκπροσωπεί 38 εθνικούς φορείς κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων και αποτελεί ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας για την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας και τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη χρηματοδότηση, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Η Έλενα Χριστοδουλίδου προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου της Κύπρου (ΣΕΚιν) και εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς κινηματογραφικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη κινηματογραφικών θεσμών στην Κύπρο και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του κυπριακού κινηματογράφου.

Στη Γενική Συνέλευση εξελέγη νέα πρόεδρος του EFAD η Ζαν Μπρυνφό, Γενική Διευθύντρια Πολιτισμού της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, ενώ στη θέση της αντιπροέδρου παρέμεινε η Κιέρστι Μο, διευθύνουσα σύμβουλος του Νορβηγικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο ΔΣ δημιουργεί δυνατότητες για ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς κινηματογραφικούς φορείς, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προβολή των αναγκών των μικρότερων κινηματογραφικών χωρών.

Το νέο ΔΣ του EFAD για την περίοδο 2026–2029: