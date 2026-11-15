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Η Ζακλίν Λέντζου κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο με το «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» – Πολλαπλές διακρίσεις για ταινίες των Μυρσίνης Αριστείδου, Χρήστου Χουλιάρα και Αργύρη Γερμανίδη, ενώ βραβεύτηκε και το «Apart» της Στελάνας Κληρή.

Με την ελληνική κινηματογραφία να έχει την τιμητική της και τη Ζακλίν Λέντζου να κερδίζει τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού, ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση επιφύλαξε σημαντικές διακρίσεις για ταινίες και δημιουργούς από διαφορετικές χώρες, με την κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία να καταγράφει επίσης αξιοσημείωτη παρουσία στη λίστα των βραβευμένων.

Η Ζακλίν Λέντζου έγινε η τρίτη Ελληνίδα σκηνοθέτρια που κερδίζει τον Χρυσό Αλέξανδρο, με την ταινία «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα». Ο Χρυσός Αλέξανδρος του διαγωνιστικού Meet the Neighbors+ απονεμήθηκε στην ταινία «Ντούα» της Μπλέρτα Μπασόλι, ενώ στο Film Forward το αντίστοιχο βραβείο κέρδισε η ταινία «Ντούα».

Ανάμεσα στις υπόλοιπες σημαντικές διακρίσεις, ο Αμπντάλαχ Αλ-Κατίμπ τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας του Meet the Neighbors+ για το «Χρονικό μιας Πολιορκίας», ενώ το Βραβείο Σκηνοθεσίας του Film Forward απονεμήθηκε στον Ρομπ Ράις για το «Ponderosa». Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος του Διεθνούς Διαγωνιστικού για τον «Τιτανικό Ωκεανό».

Οι Κύπριοι δημιουργοί στο προσκήνιο

Στο κυπριακό αποτύπωμα της φετινής διοργάνωσης ξεχωρίζει η Μυρσίνη Αριστείδου, της οποίας η ταινία «Κράτα με» (Hold On Me) απέσπασε τρεις διακρίσεις. Η Μαρία Πετρόβα τιμήθηκε με το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Meet the Neighbors+, ενώ η ταινία έλαβε το Βραβείο της Finos Film και το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ, το οποίο απονεμήθηκε στον Άλεξ Γουέστον.

Στη λίστα των βραβευμένων βρίσκεται επίσης η Στελάνα Κληρή. Το «Apart», που πραγματοποίησε την επίσημη πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ, απέσπασε το Βραβείο Κοινού «Μιχάλης Κακογιάννης» για Ελληνική Πρεμιέρα.

Σε ό,τι αφορά τις ταινίες που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη του προγράμματος Μειοψηφικών Συμπαραγωγών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πολλαπλές διακρίσεις συγκέντρωσε και το «Δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο της ΕΡΤ, το Βραβείο Crew United, το βραβείο FIPRESCI για την καλύτερη ελληνική πρεμιέρα, καθώς και το Βραβείο Κοινού στο διαγωνιστικό τμήμα Film Forward.

Ο Αργύρης Γερμανίδης τιμήθηκε για τα «Σωματίδια της Σκόνης» με το Βραβείο Καλύτερου Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος του Film Forward, αλλά και με το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να συμπληρώσουν την ιδιαίτερα διευρυμένη παρουσία της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση, με ταινίες πέντε Κύπριων σκηνοθετών μεγάλου μήκους στο επίσημο πρόγραμμα, αλλά και με κυπριακές δημιουργίες μικρού μήκους.

Όλα τα βραβεία του 67ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Διεθνές Διαγωνιστικό – Arrivals

Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος»: «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», Ζακλίν Λέντζου.

Σκηνοθεσία: Πολίν Ζουλιέ και Νικολά Σαπουλιέ, «Les Indes».

Καλλιτεχνικό επίτευγμα: «Τιτανικός Ωκεανός», Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη.

Ανδρική ερμηνεία: Καΐκι Κόπκι και Ίταλου Μαρτσίνς, «Στην Όχθη του Ποταμού».

Γυναικεία ερμηνεία: Αρίσα Σασάκι, «Τιτανικός Ωκεανός».

Ειδική μνεία: Εβίτα Ανδριοπούλου, «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα».



Διεθνές Διαγωνιστικό – Meet the Neighbors+

Χρυσός Αλέξανδρος: «Ντούα», Μπλέρτα Μπασόλι.

Σκηνοθεσία: Αμπντάλαχ Αλ-Κατίμπ, «Χρονικό μιας Πολιορκίας».

Σενάριο: «Σάρκα και Βενζίνη», Πιερ Λε Γκαλ.

Ανδρική ερμηνεία: Ισότιμα στους Αλεξίς Μανεντί και Γιούλιαν Σβιεζέφσκι, «Σάρκα και Βενζίνη».

Γυναικεία ερμηνεία: Μαρία Πετρόβα, «Κράτα με».

Διεθνές Διαγωνιστικό – Film Forward

Χρυσός Αλέξανδρος: «Ντούα», Μπλέρτα Μπασόλι.

Σκηνοθεσία: Ρομπ Ράις, «Ponderosa».

Καλλιτεχνικό επίτευγμα: «Τα Σωματίδια της Σκόνης», Αργύρης Γερμανίδης.

Ανδρική ερμηνεία: Αλέξης Καλοφωλιάς, «Το Δέντρο του Ιούδα».

Γυναικεία ερμηνεία: Αλέξις Μπλέντελ, «Ponderosa».

Λοιπά βραβεία

Mermaid – Καλύτερη ΛΟΑΤΚΙΑ+ ταινία: «Ελέφαντες στην Ομίχλη», Αμπινάς Μπίκραμ Σαχ.

Mermaid – Ειδικές μνείες: «Masc», Μπέρτιλ Νίλσον, και «Σάρκα και Βενζίνη», Πιερ Λε Γκαλ.

Immersive All Around Cinema: «Sunset Motel», Ζιλ Ζομπέν.

Immersive – Ειδική μνεία: «Yesterday, Maybe», Ματιέ Φαν Έεκχαουτ.

Smart7: «Ο Επισκέπτης», Βαϊτάουτας Κάτκους.

Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank: «Stand Up», Μάρι Σάντερς.

Καλύτερο Podcast: «Τέτρις – Η Ενηλικίωση», Θωμάς Σίδερης.

Ειδική μνεία Podcast: «Ράδιο Ουτοπία, Ράδιο Κιβωτός: Η Αυτοδιαχείριση στα Ερτζιανά της Θεσσαλονίκης», Ζηνοβία Σαπουνά.

Βραβείο Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης: «Ξανασταυρώνεται», Θοδωρής Παπαδουλάκης.

Ειδικό βραβείο Επιτροπής Νεότητας: «Τιτανικός Ωκεανός», Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη.

Βραβείο Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης: Ενρίκο Άσκολι και Σελέστ Τουέν, «Χρυσή Εποχή».

Βραβείο Finos Film: «Κράτα με», Μυρσίνη Αριστείδου.

Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου: «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», Ζακλίν Λέντζου.

Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων: «Stand Up», Μάρι Σάντερς.

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ: Άλεξ Γουέστον, «Κράτα με».

Βραβείο ΕΡΤ: «Το Δέντρο του Ιούδα», Χρήστος Χουλιάρας.

Βραβείο Location ΕΚΚΟΜΕΔ: Μανώλης Κανδαλολέων, «Ξανασταυρώνεται».

Βραβείο New Vision ΕΚΚΟΜΕΔ: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, «Τιτανικός Ωκεανός».

Βραβείο Crew United: Χρήστος Χουλιάρας, «Το Δέντρο του Ιούδα».

Βραβείο WIFT GR: «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», Ζακλίν Λέντζου.

Βραβείο ΠΕΚΚ: «Τα Σωματίδια της Σκόνης», Αργύρης Γερμανίδης.

Βραβείο FIPRESCI – Arrivals: «Στην Όχθη του Ποταμού», Ματέους Φαρίας και Ενοκ Καρβάλιου.

Βραβείο FIPRESCI – Καλύτερη Ελληνική Πρεμιέρα: «Το Δέντρο του Ιούδα», Χρήστος Χουλιάρας.

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