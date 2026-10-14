Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η κινηματογραφική δημιουργία με κυπριακό αποτύπωμα δίνει δυναμικό παρών στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Κυπριακές συμπαραγωγές, ταινίες με Κύπριους σκηνοθέτες και έργα στα οποία συμμετέχουν Κύπριοι ηθοποιοί συνθέτουν ένα πολυδιάστατο αποτύπωμα στο φετινό πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία των δημιουργών του νησιού στον ευρύτερο κινηματογραφικό χώρο.

Ανάμεσά τους η επίσημη πρώτου για το «Apart» της Στελάνας Κληρή, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες Κύπριες σκηνοθέτριες, η οποία επιστρέφει με μια ιστορία που συνδέει δύο τόπους σημαδεμένους από τον διαχωρισμό. Παράλληλα, οι Τώνια Μισιαλή, Μυρσίνη Αριστείδου και Χρίστος Γεώργιου εκπροσωπούν διαφορετικές όψεις της κυπριακής κινηματογραφικής παραγωγής, ενώ η Κίκα Γεωργίου και η Άνδρη Θεοδότου συμμετέχουν σε ταινίες Ελλαδιτών σκηνοθετών.

Ξεχωρίζουν οι ταινίες «The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή και «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου, δύο κυπριακές συμμετοχές με ελληνική συμπαραγωγή που εντάσσονται στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+.

«The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή

Στο «The Lion at My Back», η Μαριάμα, μια έφηβη αιτήτρια ασύλου από τη Σενεγάλη, και η Στέλλα, μια Κύπρια πρώην τοξικομανής, προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Η αρχική αμοιβαία εκμετάλλευση εξελίσσεται σε έναν απρόσμενο δεσμό, σε μια ιστορία για την επιβίωση, τη γυναικεία αλληλεγγύη και την αναζήτηση μιας διαφορετικής έννοιας της οικογένειας. Πρωταγωνιστούν η Σόχνα Ντιάλλο και η Έλενα Καλλινίκου.

Το «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου εστιάζει στη σχέση μιας εντεκάχρονης, της Ίριδας, με τον αποξενωμένο πατέρα της, Άρη, ο οποίος επιστρέφει για την κηδεία του δικού του πατέρα. Πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Πασσαλής και η Μαρία Πετρόβα.

Η Κύπρος μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές ματιές

«Apart» της Στελάνας Κληρή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το «Apart» της Στελάνας Κληρή, το οποίο θα προβληθεί σε επίσημη πρώτη. Η Κύπρια σκηνοθέτρια συνδέει την ιστορία της εισβολής του 1974 με το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Η νεαρή Ελένη εγκαταλείπει μια διαιρεμένη πατρίδα για να βρεθεί σε μια άλλη κοινωνία σημαδεμένη από τον φυλετικό διαχωρισμό. Η νέα της ζωή, η σχέση της με τον Νίκο και μια απρόσμενη φιλία την οδηγούν αντιμέτωπη με ένα μυστικό από το παρελθόν. Πρωταγωνιστούν οι Leem Lubany, Luca Pasqualino και Girley Jazama.

Κυπριακή υπογραφή φέρει και ο «Άξιος» του Χρίστου Γεώργιου, επίσης προγραμματισμένος για επίσημη πρώτη. Η ταινία ακολουθεί τον Ηλία, φύλακα νεκροταφείου, ο οποίος ξεκινά ένα ταξίδι μεταμόρφωσης όταν ανακαλύπτει μια εικόνα που μοιάζει να δακρύζει. Η αποστολή του να μεταφέρει την εικόνα στους κατοίκους μιας μικρής πόλης διασταυρώνεται με άλλες ιστορίες ανθρώπων που αναζητούν τη βοήθεια ενός θαύματος. Στο καστ, μαζί με τον Μάκη Παπαδημητρίου, συμμετέχουν οι Ανδρέας Βασιλείου, Έλενα Καλλινίκου και Ιωάννα Σιαφκάλη.

Η κυπριακή παρουσία επεκτείνεται και σε παραγωγές σκηνοθετών που δεν είναι Κύπριοι, αλλά συνεργάζονται με ηθοποιούς με καταγωγή από το νησί. Στο «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη, ένα δυστοπικό έργο που εκτυλίσσεται σε ένα κατεχόμενο νησί στο κοντινό μέλλον, η Κίκα Γεωργίου συμπρωταγωνιστεί με τους Αναστάση Λαουλάκο, Μαουρίτσιο Λομπάρντι και Βαγγέλη Μουρίκη. Η ταινία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+. Στο «Ξένο αίμα» του Τώνη Λυκουρέση, η Άνδρη Θεοδότου συμμετέχει σε μια ιστορία οικογενειακών δεσμών, απώλειας και συγχώρεσης. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο Θοδωρής Καμπίτσης.

Η λίστα των κυπριακών συμμετοχών συμπληρώνεται από τη μικρού μήκους ταινία «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)», σε σκηνοθεσία της Αλεξάνδρας Ματθαίου, η οποία περιλαμβάνεται στις 27 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που θα προβληθούν στο Φεστιβάλ. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών» των Καννών και την πρόσφατη προβολή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου στη Λεμεσό, η ταινία συνεχίζει τη φεστιβαλική της διαδρομή στη Θεσσαλονίκη.

26 μεγάλου και 27 μικρού μήκους ταινίες

Συνολικά, στο ελληνικό πρόγραμμα του 67ου Φεστιβάλ περιλαμβάνονται 26 ταινίες μεγάλου μήκους και 27 μικρού, με 19 να προβάλλονται σε πρώτη προβολή. Εννέα ελληνικές ταινίες συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό ξεχωρίζουν οι ταινίες «Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν» του Ευθύμη Kosemund-Σανίδη, «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου και «Τιτανικός ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Στο Meet the Neighbors+ συμμετέχει, εκτός από τις κυπριακές συμπαραγωγές, το «Η απόφαση της Έλενας» του Στέφανου Τσιβόπουλου, ενώ στο >>Film Forward προβάλλονται τα «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη και «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ειδικές προβολές, όπως το «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου, την avant-première της «Θάλασσας από γυαλί» του Αλέξη Αλεξίου και την παρουσίαση του «Κλασικού αριστουργήματος» του Ρένου Χαραλαμπίδη. Παράλληλα, εγκαινιάζεται το νέο τμήμα «Επαναπροσεγγίσεις» (Classics Revisited) με την αποκατεστημένη «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά, η οποία προβλήθηκε φέτος και στο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ Καννών.

Τα βραβεία και η κινηματογραφική κληρονομιά

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονέμεται σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων τα Βραβεία Κοινού Fischer, το βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ ύψους €5000 για πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή σκηνοθέτιδα, το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ ύψους €3000 και το Βραβείο Finos Film, επίσης ύψους €3000. Στα βραβεία περιλαμβάνονται ακόμη το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ, το Βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το Βραβείο της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, τα βραβεία της FIPRESCI και της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, καθώς και τα Βραβεία Νεότητας.

Η φετινή διοργάνωση τιμά επίσης τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό με τον Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του και εκτενές αφιέρωμα στο έργο του. Παράλληλα, συνεχίζει τις δράσεις προσβασιμότητας, με ελληνικές ταινίες διαθέσιμες με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους θεατές και με ακουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παραμένει, έτσι, ένας σημαντικός χώρος συνάντησης της ελληνικής και της ευρύτερης περιφερειακής κινηματογραφικής παραγωγής, προσφέροντας στους δημιουργούς ευκαιρίες προβολής και επαφής με επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου.