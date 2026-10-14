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Παρουσιάστηκε ο φετινός Αγώνας Αγάπης της Lexus Cycling Dream Team, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό

Τον «Αγώνα Αγάπης 2026», μια απαιτητική ποδηλατική διαδρομή 165 χιλιομέτρων με επίκεντρο την προσφορά και την αλληλεγγύη, παρουσίασαν ο Κυπριακός Ερυθρός και η Lexus Cycling Dream Team, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στη Λευκωσία.

Ο φετινός Αγώνας Αγάπης θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2026 και είναι αφιερωμένος στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Τα μέλη της Lexus Cycling Dream Team θα διανύσουν 165 απαιτητικά χιλιόμετρα εκτός δρόμου, με αφετηρία τη Λευκωσία και τελικό προορισμό το Θεραπευτικό Κέντρο «Στέλλα Σουλιώτη» στη Λεμεσό.

Στόχος της φετινής προσπάθειας είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του Κέντρου και η ενίσχυση της φροντίδας και υποστήριξης που προσφέρει σε παιδιά, νέους και στις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου, υπογράμμισε τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Όπως ανέφερε, όλα τα έσοδα από τους χορηγούς και τις εισφορές του κοινού θα διατεθούν για την ενίσχυση του Θεραπευτικού Κέντρου «Στέλλα Σουλιώτη», το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες θεραπείες σε βρέφη, παιδιά και νέους ηλικίας έως 22 ετών. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς το κοινό να αγκαλιάσει και να στηρίξει τη φετινή προσπάθεια, τονίζοντας ότι «κάθε εισφορά, μικρή ή μεγάλη, μεταφράζεται σε αγάπη, προσφορά και ελπίδα σε ένα παιδί που τη χρειάζεται».

Από την πλευρά του, ο κ. Dickran Ouzounian, εκ μέρους της Lexus Cycling Dream Team, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του Αγώνα Αγάπης σε έναν ετήσιο θεσμό κοινωνικής προσφοράς, ο οποίος φέτος πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά. «Ένα χόμπι και μια παρέα ανθρώπων που αγαπούν το ποδήλατο εξελίχθηκαν σε μια ομάδα που κάθε χρόνο προσπαθεί να μετατρέπει τα χιλιόμετρα και την προσωπική προσπάθεια σε ουσιαστική βοήθεια σε συνανθρώπους μας, κυρίως σε παιδιά που έχουν ανάγκη», σημείωσε.

Ο κ. Ouzounian εξέφρασε την ελπίδα ότι με τη φετινή διοργάνωση η συνολική προσφορά της ομάδας θα ξεπεράσει τις €100.000, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία κάθε Αγώνα Αγάπης στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια των ποδηλατών, των χορηγών, των συνεργατών και των εθελοντών. Αναφερόμενος στον φετινό σκοπό, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης του Θεραπευτικού Κέντρου «Στέλλα Σουλιώτη», ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά και οικογένειες να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται. «Κάθε συνεισφορά μετρά. Κάθε στήριξη μετρά. Και κάθε χιλιόμετρο μπορεί να κάνει τη διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας θεσμός προσφοράς

Η Lexus Cycling Dream Team, η οποία αποτελείται από προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, έχει μετατρέψει την κοινή αγάπη των μελών της για την ποδηλασία σε έναν ετήσιο θεσμό κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από τους «Αγώνες Αγάπης» των προηγούμενων ετών έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από €80.000 για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όλα τα έσοδα διατίθενται στον εκάστοτε σκοπό, καθώς τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν προσωπικά τα έξοδα της συμμετοχής τους.

Ο «Αγώνας Αγάπης 2026» πραγματοποιείται με Πλατινένιους Χορηγούς την Lexus Cyprus και την Freedom24. Στηρίζουν το SupportCY και τα Rotary Clubs of Cyprus ενώ Συνεργάτης Κινητικότητας είναι η KINTO. Χρυσός Χορηγός η Airtrans και Αργυροί Χορηγοί οι Baker Tilly, BBF, Brinks, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) και Staroil. Την προσπάθεια υποστηρίζουν επίσης οι Fameline, Mitsides, Cyprus Airways, CYTA και Sevegep.

Οι εισφορές έχουν ήδη ξεκινήσει και το κοινό μπορεί να στηρίξει τον «Αγώνα Αγάπης 2026» μέσω της επίσημης σελίδας της διοργάνωσης στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.