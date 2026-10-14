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Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν στην επαρχία Πάφου, με καταρρακτώδεις βροχές να εκδηλώνονται κατά διαστήματα, καθιστώντας αναγκαία την αυξημένη προσοχή των οδηγών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο δρόμος Πέγειας -Λάρας έχει καταστεί ακατάλληλος για διέλευση οχημάτων, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Οι οδηγοί καλούνται να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους όπου υπάρχει συσσώρευση νερού ή υπερχείλιση ποταμών και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Η κατάσταση απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι έντονες και τα νερά ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.