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Μήνυμα από το Cy-Alert στάλθηκε στα κινητά πολιτών σήμερα, η ώρα 13:47, στις Επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, καθώς και σε ένα τμήμα της Λάρνακας, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» το νησί το απόγευμα της Τετάρτης (14/10).

Υπενθυμίζεται ότι στις 3:00 το απόγευμα τέθηκε σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τις 5:00 το πρωί της Πέμπτης.

Βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί.

Αυτούσιο το μήνυμα:

Επίπεδο επικινδυνότητας ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.

Βιομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ισχυρές καταιγίδες, αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με ισχυρές ριπές ενώ πιθανό να πέσει χαλάζι. Ισχύει από η ώρα 1500 μέχρι αύριο 0500.

Awareness level ORANGE

Barometric low associated with heavy thunderstorms is expected to affect the area. In storms winds will be variable with strong gusts while hail is also likely. Valid from 1500 hours until 0500 tomorrow.

Περισσότερες πληροφορίες/ more information: https://www.dom.org.cy/WARNING/EMMA_Thunderstorm_2026-10-14T0946.html

Εντονότερα φαινόμενα σε δυτικά και νότια παράλια

Ο περιοχές που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν περισσότερο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι κυρίως τα δυτικά και τα νότια παράλια, ιδιαίτερα οι επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Λειτουργό Ανδρέα Χρυσάνθου, η σημερινή βροχόπτωση αναμένεται να επηρεάσει ολόκληρη την Κύπρο, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να έχουν παντού την ίδια ένταση ή να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της προειδοποίησης.

«Θα είναι μεμονωμένα τα φαινόμενα που θα είναι ισχυρά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στη Λευκωσία αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, μικρότερης έντασης σε σχέση με τα δυτικά και νότια παράλια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βροχές αναμένονται και την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ ενδεχομένως να σημειωθούν κατά διαστήματα και το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως την ένταση των σημερινών φαινομένων.

Για την εξέλιξη του καιρού κατά το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, σημείωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις, προσθέτοντας πάντως ότι «τα μηνύματα είναι θετικά».