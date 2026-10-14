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Στις 3:00 το απόγευμα της Τετάρτης θα τεθεί σε ισχύ τελικά η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τις 5:00 το πρωί της Πέμπτης.

Βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί.