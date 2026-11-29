Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού 23χρονου αλλοδαπού διερευνά η Αστυνομία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, αριθμός προσώπων φέρεται να μετάβηκε έξω από την οικία 23χρονου και του επιτέθηκαν, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, επιθετικά όργανα, και συγκεκριμένα μπαλτά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου έτυχε ιατρικής περίθαλψης και απολύθηκε.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων που ακολούθησαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας ηλικίας 22 και 23 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, του τραυματισμού και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών οργάνων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.