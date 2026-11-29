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Ένα επικίνδυνο περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο κατέγραψε διερχόμενος, σύμφωνα με το οποίο αντικείμενο χτυπά όχημα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας RoadReportCY, σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 15:00, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, μεταξύ των κόμβων Μέσα Γειτονιάς και Αγίας Φύλας.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα που το κατέγραψε, ένα αντικείμενο φέρεται να εκσφενδονίστηκε κάτω από τους τροχούς ενός φορτηγού, χτυπώντας μια λευκή Mercedes που κινείτο στον αυτοκινητόδρομο.

Στο βίντεο φαίνεται ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης ή καπνού γύρω από το αυτοκίνητο που βρίσκεται πίσω από το φορτηγό.

Η έκταση τυχόν ζημιών στο όχημα ή και τυχόν τραυματισμοί δεν έχουν γνωστοποιηθεί.