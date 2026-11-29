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Ο χειμώνας αλλάζει την εικόνα του μετώπου στην Ουκρανία, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο στους δρόμους της πρώτης γραμμής. Τα ειδικά προστατευτικά δίχτυα κατά των drones αποκτούν μια εντελώς διαφορετική όψη, διαμορφώνοντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό στο πεδίο του πολέμου.

Τα δίχτυα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί πάνω από δρόμους και διαδρομές μετακίνησης για την προστασία στρατιωτικών οχημάτων και προσωπικού από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συγκρατούν το χιόνι που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια των χιονοπτώσεων.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: οι δρόμοι μετατρέπονται σε μακριά, λευκά τούνελ, με το χιόνι να σχηματίζει ένα παγωμένο σκέπαστρο πάνω από τα οχήματα που κινούνται από κάτω.

🇺🇦Ukraine’s frontline roads are covered in anti-drone nets and in winter they just become these eerie white tunnels.



Snow piles on the mesh until it looks like you’re driving under a frozen ceiling.



Winter warfare is something else.



Writer: Bri pic.twitter.com/AhIuQvLPE1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2026

Οι εικόνες αποτυπώνουν μια λιγότερο συνηθισμένη πλευρά του πολέμου στην Ουκρανία, όπου οι καιρικές συνθήκες προσθέτουν νέες δυσκολίες σε ένα ήδη επικίνδυνο περιβάλλον.

Τα αντι-drone δίχτυα αποτελούν μέρος των μέτρων προστασίας που χρησιμοποιούνται σε περιοχές κοντά στο μέτωπο, καθώς η απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει αλλάξει σημαντικά τις συνθήκες μετακίνησης στο πεδίο των επιχειρήσεων.

iefimerida.gr