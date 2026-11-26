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Διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας φέρεται να έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Συμφώνησε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο προφανώς είναι σημαντικό, μας διαβεβαίωσε πως δεν έχει τέτοια πρόθεση», είπε ο κ. Κούσνερ κατά τη διάρκεια του πόντκαστ MD Meets που φιλοξενεί ο διευθύνων σύμβουλος του Axel Springer, ο Ματίας Ντέπφνερ.

Ο κ. Κούσνερ έκρινε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του 2022.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος έχουν εκφραστεί επανειλημμένα ανησυχίες για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Τις ανησυχίες επέτειναν απειλές ρώσων αξιωματούχων.

Ακόμη ο Τζάρεντ Κούσνερ απέρριψε τις επικρίσεις ότι η σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον βρίσκεται υπερβολικά «κοντά» στη Μόσχα.

«Δεν έχουμε ασκήσει καμιά πίεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή στους Ουκρανούς», είπε, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί πως διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Ακόμη θύμισε πως οι ΗΠΑ υπήρξαν ο κυριότερος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας και ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Ταυτόχρονα, κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι υπονόμευσε την προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων όταν επιτέθηκε σε μια από τις κατοικίες του κ. Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2025.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς η ρωσική κυβέρνηση κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό πως προσπάθησε να επιτεθεί σε εξοχική κατοικία του ρώσου προέδρου στο Βάλνταϊ με drones. Η CIA από την πλευρά της διαβεβαίωσε πως στόχος δεν ήταν η κατοικία του κ. Πούτιν.

ertnews.gr