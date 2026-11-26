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Από τη χαρά για τη νίκη του στο ξυστό στην προοπτική της απέλασης βρέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες ο Αριέλ Βελάσκες-Μοράλες, μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια στη Μασαχουσέτη και συνελήφθη από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, διέμενε παράνομα στις ΗΠΑ για περισσότερο από μία δεκαετία.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η υπηρεσία λαχείων της Μασαχουσέτης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Βελάσκες-Μοράλες, στην οποία εμφανιζόταν χαμογελαστός, κρατώντας μια τεράστια επιταγή με το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να τον συγχαρούν, με έναν από αυτούς να εκφράζει την ευχή να μπορέσει «να πραγματοποιήσει κάθε του όνειρο».

Ωστόσο, την Τρίτη (24/11), ο Βελάσκες-Μοράλες συνελήφθη από στελέχη της ICE στην ανατολική Βοστώνη, στην ίδια συνοικία όπου είχε αγοράσει από τοπικό κατάστημα το τυχερό ξυστό, έναντι μόλις 10 δολαρίων.

«Φαίνεται πως η τύχη του τελείωσε», σχολίασε ο αναπληρωτής διευθυντής δημοσίων σχέσεων της ICE, Μάικα Μποκ, στην ανακοίνωση για τη σύλληψή του.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και της είδησης για τα κέρδη του προσέλκυσε την προσοχή των μεταναστευτικών Αρχών. Η ICE αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα του CNN σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψή του, καθώς και με τον χώρο στον οποίο κρατείται.

Εκκρεμούσε απόφαση απέλασης από το 2014

Σύμφωνα με την ICE, ο Βελάσκες-Μοράλες εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ το 2013, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, μέσω της κοιλάδας του Ρίο Γκράντε, στο Τέξας.

Πράκτορες της συνοριοφυλακής τού επέδωσαν κλήση να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή αρμόδιου για μεταναστευτικές υποθέσεις και στη συνέχεια του επετράπη να παραμείνει προσωρινά στη χώρα, αφού του χορηγήθηκε κατάλογος φορέων που παρέχουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες.

«Δικαστής μεταναστευτικών υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης διέταξε την απέλαση του Βελάσκες-Μοράλες το 2014, αλλά εκείνος παρέμεινε παράνομα στη χώρα», ανέφερε η ICE στην ανακοίνωσή της.

Ο μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την απέλασή του από τις ΗΠΑ, ενώ το CNN δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει εάν εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Κέρδισε με το πρώτο ξυστό που έπαιξε

Ο Βελάσκες-Μοράλες είχε αγοράσει λαχνό του παιχνιδιού «$2,000,000 50X Cashword» της υπηρεσίας λαχείων της Μασαχουσέτης, στο οποίο οι παίκτες ξύνουν κάρτες που μοιάζουν με σταυρόλεξα, προσπαθώντας να σχηματίσουν ολοκληρωμένες λέξεις.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, ήταν η πρώτη φορά που δοκίμαζε το συγκεκριμένο παιχνίδι και κατάφερε να σχηματίσει 11 λέξεις, εξασφαλίζοντας το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο ίδιος επέλεξε να εισπράξει τα κέρδη του εφάπαξ, κάτι που, σύμφωνα με την ICE, σημαίνει ότι θα λάμβανε 650.000 δολάρια προ φόρων. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί με τα χρήματά του μετά τη σύλληψή του.

Στη Μασαχουσέτη, οι κανόνες συμμετοχής στα διαδικτυακά παιχνίδια της υπηρεσίας λαχείων δεν απαιτούν από τους παίκτες να είναι νόμιμοι κάτοικοι της πολιτείας. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να βρίσκονται εντός των ορίων της πολιτείας κατά την αγορά λαχνού ή τη συμμετοχή στο παιχνίδι.

Η πολιτική μαζικών απελάσεων του Τραμπ

Η σύλληψη του Βελάσκες-Μοράλες εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευτεί να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ.

Κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ, το βάρος των συλλήψεων έχει μετατοπιστεί από τα σύνορα προς το εσωτερικό της χώρας, όπου οι επιθετικές μέθοδοι έχουν εξελιχθεί σε χαρακτηριστικό γνώρισμα των εντατικοποιημένων επιχειρήσεων της ICE.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2026, σχεδόν 66.000 άνθρωποι βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 70% σε σύγκριση με εκείνον που είχε καταγραφεί όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον προηγούμενο χρόνο.

Ωστόσο, μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει δημοσίως προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένες μέθοδοι υπήρξαν υπερβολικά σκληρές και αντιδημοφιλείς. Παραμένει, πάντως, ασαφές εάν εξετάζει ουσιαστικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική του.

«Οι αλλοδαποί που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και έχουν διαπράξει εγκλήματα δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα απελαθούν το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η ICE στην ανακοίνωσή της για τον Βελάσκες-Μοράλες.

«Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και του υπουργού Μάλιν, η ICE εκπληρώνει την αποστολή της να εφαρμόζει τη μεταναστευτική νομοθεσία της χώρας μας, να αποκαθιστά τη λογοδοσία και να προστατεύει τις αμερικανικές κοινότητες», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Στο ρεπορτάζ του CNN δεν αναφέρεται εάν ο Βελάσκες-Μοράλες έχει διαπράξει κάποιο άλλο αδίκημα πέραν των παραβάσεων της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

protothema.gr