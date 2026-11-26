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Η Πέμπτη περιλαμβάνει παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παρουσίαση ποιητικής συλλογής, αφήγηση και κινηματογραφικές προβολές. Ξεχωρίζουν το θεατρικό αναλόγιο που συναντά τον Έντγκαρ Άλαν Πόε με την Έιμι Γουάινχαουζ, η συναυλία με τρεις βιολονίστριες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και η έναρξη του 13ου Φεστιβάλ Αφήγησης και Παραμυθιού.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού, 8μ.μ. Το θεατρικό αναλόγιο «Edgar Allan Poe × Amy Winehouse» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Βασίλη Μιχαήλ. Η δραματοποιημένη ποίηση του Πόε συναντά τα τραγούδια της Γουάινχαουζ σε μια σκηνική σύνθεση που αναζητά τις κοινές συναισθηματικές διαδρομές των δύο δημιουργών. Την δραματουργική επεξεργασία υπογράφει η Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Συμμετέχουν οι Βασίλης Μιχαήλ, Μαριαλένα Παπαδοπούλου, Μαρία Δίπλαρου, Μιχαέλλα Χρίστου, Αλέξανδρος Χρυσάνθου, Λουκάς Προκοπίου, Απόστολος Ιωαννίδης, Νανά Γεωργιάδου και Γεωργία Νικολάου. Είσοδος ελεύθερη. 22312940, satirikotheatro.com

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ.. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Soldouticketbox. 26 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Καφενείο Πρόζακ, 7μ.μ. Μια τολμηρή, σωματική και εξομολογητική περιπλάνηση στις αντιφάσεις του έρωτα, της επιθυμίας και της απώλειας προτείνει η Ιλεάνα Νίκολσον με τη νέα ποιητική συλλογή της «Έρωτας: Fuckity Fuck Fuck Fuck», που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κοβάλτιο. Στην παρουσίαση ο βραβευμένος ηθοποιός Μάριος Ιωάννου θα απαγγείλει ποιήματα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. Οι βιολονίστριες Γιάννα Ντιμόντ, Χάσμικ Σαργκυσιάν και Βαρβάρα Μέρτσλοβα- Πένεβα συναντώνται στο πλαίσιο της σειράς της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με τίτλο «Μουσική δωματίου 1: Τρίο Βιολιών». Με έργα λαμπρής δεξιοτεχνίας και εκλεπτυσμένου λυρισμού των των Φρίντριχ Χέρμαν, Ερνστ Σπις και Καρλ Μικούλι, το πρόγραμμα αποκαλύπτει τη λαμπρότητα αυτού του ξεχωριστού οργανικού συνόλου. cyso.interticket.com

ΑΦΗΓΗΣΗ

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο, 6μ.μ. Το 13ο Φεστιβάλ Αφήγησης και Παραμυθιού πραγματοποιείται από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου στη Λεμεσό, φιλοξενώντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα. Η έναρξη γίνεται σήμερα με το εργαστήρι βιωματικής αφήγησης και αφηγηματικής ιατρικής «Light and Shadow», με την Έλενα Ασκιούτι (6-8μ.μ.). Κρατήσεις και εισιτήρια για τις εκδηλώσεις ΕΔΩ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). «On Dissonance and Proximity» του Παναγιώτη Ανδρέου. Μέχρι 13/1/2027

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Αρχαιοελληνική Μυθολογία» του Ανδρέα Καρούσιο. Μέχρι 4/12

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). «Entre dos Mares/ My Two Places», της Ασλί Μπολαγίρ. Μέχρι 29/11

Isnotgallery (99569498). «Πέρα από το Ορατό» του Στέλιου Βότση. Μέχρι 30/11.

Άρεως 17. Διεθνής έκθεση Backpacks for the End of the World: survival – urgency – resilience» σε επιμέλεια της σκηνογράφου Ελένης Ιωάννου. Μέχρι 27/11

Αποκάλυψη (22300150). «Καθρεφτισμός – Mirroring» του Άντρου Ευσταθίου. Μέχρι 19/12.

Diatopos Art Centre (22766117). «The Tree in Me» της Έλενας Κούμα. Μέχρι 16/12

Stand In Line (99412000). «Μεταπλάσεις» του Νίκου Κουρούσιη. Μέχρι 5/12. standinlineartspace.com

Κυπριακό Μουσείο (22 865854). «With What Remains», των Ανδρέα Μαλλουρή και Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 31/1.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Θαμαί» του Δημήτρη Πετρολέκα. Μέχρι 28/11.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν παεουσιάζονται στην έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Καπέδες

Celadon Centre for Arts & Ecologies. Ομαδική έκθεση «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία». Μέχρι 20/12. celadon.org.cy

Λεμεσός

PSI Foundation. Έναν διαφορετικό τρόπο συνάντησης με την τέχνη προτείνει η Λία Χαράκη μέσα από το πρότζεκτ «Sanctuary of Calliope». Μέχρι 17/1/2027. psi.art

NeMe Arts Centre. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Disrupting the Narrative». Μέχρι 18/12

Lumière Contemporary (25344141). Oμαδική έκθεση φωτογραφίας «DANCE – 200 Χρόνια Φωτογραφίας». Μέχρι 31/12

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Λάρνακα

Start café. Oμαδική έκθεση με τίτλο «Chroma Green». Μέχρι 31/12

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πέτρου Πτωχόπουλου με τίτλο «Cyprus 1974: A Denanciation». Μέχρι 28/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Focker In-Law (σκηνοθεσία John Hamburg με τους Robert De Niro, Skyler Gisondo, Owen Wilson), Victorian Psycho (σκηνοθεσία Zachary Wigon με τους Maika Monroe, Kate Brady, Simon Coury), Hexed (ταινία animation Jason Hand, Fawn Veerasunthorn, Josie Trinidad) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.