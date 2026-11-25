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Αισθητή μείωση καταγράφει φέτος ο αριθμός των αστυνομικών της γειτονιάς, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να παρατηρούνται στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Η Αστυνομία, έχει ήδη αρχίσει μελέτη και χαρτογράφηση των περιοχών που καλύπτονται από τον θεσμό, καθώς και των αναγκών που παρουσιάζονται ανά επαρχία.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, εξετάζεται η περαιτέρω στελέχωση του θεσμού, με προτεραιότητα την πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων, αλλά και η δυνατότητα επέκτασής του σε πρόσθετες περιοχές.

Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και θα καθοριστούν οι προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα.

Τα στοιχεία ανά το Παγκύπριο

Ο κ. Φυτιρής παρέθεσε στοιχεία για τους αριθμούς των αστυνομικών της γειτονιάς ανά επαρχία, κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ , Ανδρέα Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2026, το 2018 υπηρετούσαν στον θεσμό 75 αστυνομικοί, το 2019 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 76, ενώ το 2020 μειώθηκε στους 75. Σήμερα, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 58, δηλαδή 17 λιγότερους σε σχέση με το 2018, καταγράφοντας μείωση περίπου 23%.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2018 2019 2020 2026 Λευκωσία 32 28 28 26 15 Λεμεσός 25 19 19 20 16

Λάρνακα 12 12 12 12 10 Αμμόχωστος 7 7 7 7 7 Πάφος 6 6 6 6 7 Μόρφου 4 3 4 4 3 ΣΥΝΟΛΟ 86 75 76 75 58

Ιδιαίτερα έντονο παρουσιάζεται το πρόβλημα στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, όπου συγκεντρώνονται οι 25 από τις συνολικά 28 κενές θέσεις παγκύπρια. Ειδικότερα, στη Λευκωσία καταγράφονται 17 κενές θέσεις και στη Λεμεσό οκτώ. Στη Λάρνακα παραμένουν κενές δύο θέσεις και στην περιοχή Μόρφου μία, ενώ στις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου δεν καταγράφονται κενές θέσεις.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Λευκωσία 38 17 Λεμεσός 55 8 Λάρνακα 34 2 Αμμόχωστος 12 0 Πάφος 22 0 Μόρφου 47 1 ΣΥΝΟΛΟ 208 28

Ο θεσμός καλύπτει σήμερα συνολικά 208 περιοχές, δήμους και κοινότητες, σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη καταγράφεται στη Λεμεσό, με 55 περιοχές, και ακολουθούν η Μόρφου με 47, η Λευκωσία με 38, η Λάρνακα με 34, η Πάφος με 22 και η Αμμόχωστος με 12.

Ο Υπουργός διευκρινίζει ότι η κένωση μιας θέσης Αστυνομικού της Γειτονιάς δεν συνεπάγεται την κατάργησή της, καθώς αυτή παραμένει κενή μέχρι να πληρωθεί εκ νέου.

Η επίδραση της πανδημίας

Η λειτουργία του θεσμού, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ. Φυτιρής, επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς από τον Μάρτιο του 2020 η Κοινοτική Αστυνόμευση ανέστειλε τη λειτουργία της, προκειμένου να ενισχυθούν οι αστυνομικοί έλεγχοι και οι προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας. Η επαναλειτουργία του θεσμού έγινε μερικώς τον Ιούλιο του 2022, με μόλις 37 Αστυνομικούς της Γειτονιάς σε παγκύπρια βάση.