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Ανασφάλιστοι παραμένουν οι αστυνομικοί και οι συντεχνίες τους ζητούν οριζόντια ασφάλιση, ενώ πολλοί που τραυματίζονται στο καθήκον, αναγκάζονται να πληρώνουν τα ιατρικά έξοδα μόνοι τους.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής μετά από πρόταση νόμου του βουλευτή του ΕΛΑΜ Σωτήρη Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε ότι από τους 5.500 αστυνομικούς μόνο οι 200 είναι ασφαλισμένοι. Υπάρχουν αστυνομικοί που έσπασαν χέρι ή πόδι, πλήρωσαν μόνοι τους και ο μόνος τρόπος να πάρουν αποζημίωση είναι να κινήσουν αγωγή εναντίον του κράτους. Ωστόσο, ουδείς στρέφεται κατά του κράτους φοβούμενος «αντίποινα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σήμερα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη μόνο όταν ένας αστυφύλακας κάνει επικίνδυνη εργασία. Να μην περιοριστούμε στην επικίνδυνη εργασία αλλά στην εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων, ανέφερε.

Το θέμα της ασφάλισης των αστυνομικών είναι στις προτεραιότητες του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση τόσο με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εφόσον η Αστυνομία είναι σώμα ασφάλειας τότε θα αναζητηθεί η ίδια φόρμουλα που εφαρμόστηκε στην Εθνική Φρουρά, αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της συντεχνίας αστυνομικών Ισότητα Νίκο Λοϊζίδη.

Το ζήτημα μέσω πρότασης νόμου φαίνεται να προσκρούει στο Σύνταγμα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας Χριστόφορο Τσεκούρα, ο οποίος επισήμανε πως σήμερα η Νομική Υπηρεσία λειτουργεί και το κράτος ως ασφαλιστής των αστυνομικών και καταβάλλονται στους αστυνομικούς αποζημιώσεις. «Το ζήτημα αυτό θα δημιουργήσει πρακτικά και νομικά ζητήματα. Ποιος θα κάνει την ασφάλιση, σε ποια εταιρεία και, αν δεν είναι κάποιος ευχαριστημένος, πώς θα μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή; Το ζήτημα δεν είναι απλό και θα επιφέρει οικονομικό κόστος στο κράτος», παρατήρησε.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Άγγελος Νικολάου, επισήμανε πως «επί προηγούμενου υπουργού μάς ζητήθηκε να προχωρήσουμε σε προσφορές με ασφαλιστικές εταιρείες, ωστόσο διαφωνήσαμε με αυτή την προσέγγιση και εκφράσαμε την επιθυμία το κράτος να ασφαλίσει και εμάς, ως εργοδοτούμενους του. Με την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Φυτιρή, συμφώνησε μαζί μας και μας είπε ότι το κράτος είναι υπόχρεο να ασφαλίσει τους αστυνομικούς».

Ο πρόεδρος της συντεχνίας αστυνομικών Ισότητα Νίκος Λοϊζίδης ανέφερε ότι τα σώματα ασφαλείας δεν είναι δημόσια υπηρεσία βάση της νομοθεσίας. Δεν μιλούμε για αποζημιώσεις, εδώ μιλούμε για ασφάλεια. Γραπτώς έχουμε πρόταση, όπως τον στρατό, να θέτει στην Αστυνομία οριζόντια εφαρμογή. Ο ίδιος ανέφερε πως το επίδομα τραυματισμού δεν αναφερόταν στη νομοθεσία. Τώρα στείλαμε την ελληνική νομοθεσία για θάνατο, μόνιμη αναπηρία και τραυματισμό.

Ο Σύνδεσμος Πυροσβεστών Κύπρου, ζήτησε ένα σχέδιο ασφάλισης. Είχαμε την εμπειρία στο Μαρί, θέλουμε να θεσμοθετήσουμε συγκεκριμένα ποσά ώστε η ασφάλιση να είναι κατοχυρωμένη. Περνούμε με κόκκινο, με υπέρβαση ορίου ταχύτητας όπως κατ’ εξαίρεση προβλέπει ο νόμος και δεν είμαστε ασφαλισμένοι, ανέφερε εκπρόσωπός του.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση αστυνομικού ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής, αναφέροντας ότι υπηρετούσε επί 20 χρόνια στην Τροχαία και είχε ατύχημα. Αναγκάστηκε να βάλει βίδες και πλατίνα στο πόδι μου και με δικά του έξοδα προχώρησε στην αποκατάσταση της βλάβης. «Έχασα επιδόματα που θα έπαιρνα ενώ ανάρρωνα και μετά δεν είχα το κίνητρο να συνεχίσω στην Τροχαία, όπως και άλλοι συνάδελφοί μου», ανέφερε με πόνο ο αστυφύλακας.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου, βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε πως είναι η δεύτερη φορά που συζητούμε το θέμα. Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες. Έγιναν συζητήσεις με το υπουργείο, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. «Το υπουργείο είναι έτοιμο να υιοθετήσει ένα πλαίσιο ασφάλισης των πυροσβεστών και των αστυνομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Θέλουμε κυρίως να καλύψουμε τους μικροτραυματισμούς. Πέραν από όλα τα χρήματα που έχασαν λόγω απουσίας τους από τις υπηρεσίες, πλήρωσαν και από την τσέπη τους. Ο μόνος τρόπος για να πάρουν αποζημίωση σήμερα είναι να κάνουν αγωγή εναντίον του εργοδότη τους, δηλαδή του κράτους».

Για το θέμα αναμένεται η πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εφόσον η πρόταση νόμου κρίνεται ως αντισυνταγματική.