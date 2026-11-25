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Συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, εξαντλητικά ωράρια και περιγραφές για αστυνομικούς που αναγκάζονται να εξαντλούν την προσωπική τους άδεια για να ξεκουραστούν είναι μερικά από αυτά που ανέφεραν σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής οι εκπρόσωποι των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αστυνομίας, συνθέτοντας την εικόνα, μιας Αστυνομίας με σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η αναφορά ότι με τη νέα ρύθμιση του Αρχηγού για τα ωράρια και τις ημεραργίες, 1.300 αστυνομικοί καλούνται να εργάζονται 15 επιπλέον ημέρες, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των απολαβών τους.

Τα προβλήματα που ταλανίζουν το αστυνομικό σώμα τέθηκαν επί τάπητος, στο πλαίσιο της συζήτησης εννέα θεμάτων που άπτονται, μεταξύ άλλων, της αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, της υποστελέχωσης, των εργασιακών συνθηκών και της προστασίας των μελών της πρώτης γραμμής. Από τη συνεδρία απουσίαζαν τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης όσο και ο αρχηγός Αστυνομίας, οι οποίοι αναμένεται να παραστούν στην επόμενη συνεδρία, στις 9 Δεκεμβρίου.

Ένας αστυνομικός μόνος του στις Πλάτρες

Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος της υποστελέχωσης ήταν το παράδειγμα που παρέθεσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ – ΠΑΣΥΔΥ) Άγγελος Νικολάου, αναφερόμενος στον αστυνομικό σταθμό Πλατρών, όπου, όπως ανέφερε, κατά τις νυχτερινές ώρες εργάζεται ένας μόνο αστυνομικός. Έθεσε, μάλιστα, το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος αστυνομικός να υποστεί καρδιακό επεισόδιο, να τραυματιστεί ή να δεχθεί επίθεση, χωρίς κανείς να τον αναζητήσει μέχρι το επόμενο πρωί, οπότε θα προσέλθει ο συνάδελφος που θα τον αντικαταστήσει.

«Υπάρχει τρομερή έλλειψη αστυνομικών παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι κατά τις καθημερινές του μετακινήσεις από τη Λεμεσό δεν συναντά περιπολικά.

Ως προς την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, εισηγήθηκε την ανάθεση γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων σε δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να αποδεσμευτεί αστυνομικό προσωπικό και να ενισχυθεί η αστυνόμευση. «Ο κόσμος θέλει να μας βλέπει έξω στους δρόμους», υπογράμμισε.

Εξαντλούν την άδειά τους για να ξεκουραστούν

Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρθηκε ο κ. Νικολάου στις επιπτώσεις που επέφεραν οι αλλαγές στις ημεραργίες των αστυνομικών, υποδεικνύοντας ότι μέλη του σώματος εργάζονται ακόμη και 12ωρα και 13ωρα.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί «έχουν καταρρεύσει», με αρκετούς να αναγκάζονται να αναλώνουν την προσωπική τους άδεια, την οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν για άλλες υποχρεώσεις, προκειμένου να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν δυνάμεις για να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Πέραν της σωματικής καταπόνησης, στάθηκε στις επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή των αστυνομικών, στην καταβαράθρωση του ηθικού τους, καθώς και στην έλλειψη της αναγκαίας ψυχολογικής στήριξης.

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στον σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση του σώματος, στο πλαίσιο του οράματος «Αστυνομία 2030», επισήμανε ότι ο σχεδιασμός, επικεντρώνεται κυρίως στις κτηριακές υποδομές και στον εξοπλισμό, χωρίς να αποδίδεται αντίστοιχη βαρύτητα στα ζητήματα που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομίας.

Αστυνομικοί δύο ταχυτήτων

Στις διαφορετικές συνθήκες εργασίας που διαμορφώθηκαν μεταξύ των αστυνομικών που εκτελούν καθήκοντα γραφείου και εκείνων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί έχουν χωριστεί σε «στρατόπεδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 1.300 μέλη της Αστυνομίας καλούνται να εργαστούν 15 επιπλέον ημέρες με τις ίδιες απολαβές, ενώ υπενθύμισε ότι η συντεχνία είχε αποσύρει προσφυγή για το συγκεκριμένο ζήτημα, προσδοκώντας την έναρξη διαβούλευσης.

«Εμείς θέλουμε διαβούλευση, θέλουμε χρονοδιαγράμματα», ανέφερε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον αρχηγό Αστυνομίας.

«Δεν καθίσαμε ποτέ στο ίδιο τραπέζι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο: «Δεν ξέρω, είναι τα τραπέζια, είναι οι καρέκλες. Να βρεθούμε σε μια ταβέρνα».

Επεξηγώντας τις ανισότητες που, κατά τον ίδιο, έχουν δημιουργηθεί συνεπεία των αλλαγών στα ωράρια και στον τρόπο παραχώρησης των ημεραργιών, ο κ. Λοϊζίδης επισήμανε ότι οι αστυνομικοί που εργάζονται με ωράριο γραφείου απολαμβάνουν 29 μη εργάσιμες ημέρες, έναντι των 22 που λαμβάνουν τα μέλη της πρώτης γραμμής, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι εκτελούν και νυχτερινές βάρδιες. «Με νυχτέρκα. Αν είναι ποτέ δυνατόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας ότι το ζήτημα δεν θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα του νομικού πλαισίου, αλλά και στη βάση των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των αστυνομικών πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να αποστείλει στην Επιτροπή, μέχρι την επόμενη συνεδρία, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων γύρω από το επίμαχο εργασιακό ζήτημα, προκειμένου να καταδείξει «τι έγινε από το 2019 μέχρι σήμερα».

Επικινδυνότητα και εθελούσια αφυπηρέτηση

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν επίσης οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται καθημερινά οι αστυνομικοί. Ο κ. Λοϊζίδης έθεσε το ζήτημα του επιδόματος επικινδυνότητας, υπενθυμίζοντας ότι αυτό έχει παραχωρηθεί στους δεσμοφύλακες και σε μέλη συγκεκριμένων υπηρεσιών της Αστυνομίας, υπογραμμίζοντας πως και άλλα σώματα αντιμετωπίζουν επικινδυνότητα όπως η ΥΚΑΝ, το ΤΑΕ και η Τροχαία.

Επιπρόσθετα, ο κ. Λοϊζίδης επανέφερε την εισήγηση για εφαρμογή σχεδίου ετήσιας εθελούσιας αφυπηρέτησης, κατά το πρότυπο εκείνου που ίσχυε το 2020.

Ενόψει της συνεδρίας της 9ης Δεκεμβρίου, ο κ Λοϊζίδης εισηγήθηκε τον διαχωρισμό της συζήτησης σε δύο σκέλη, ώστε να εξεταστούν χωριστά τα ζητήματα αναδιοργάνωσης του σώματος και τα εργασιακά αιτήματα των αστυνομικών, ζητώντας την παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδιασμού από την πολιτική και αστυνομική ηγεσία.