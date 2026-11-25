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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σχετικά με το σύστημα διορισμού.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδωσε στις οργανώσεις τη νομική γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να αλλάξει το σημείο της μονιμοποίησης των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών χωρίς εξέταση, κάτι που αιτούνται ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Ωστόσο, φέρεται να λέχθηκε πως σε περίπτωση που εξευρεθεί νόμιμος και ορθός τρόπος για να ρυθμιστεί, δεν υπάρχει αντίρρηση.

Πληροφορίες από τις οργανώσεις αναφέρουν πως θα εξετάσουν τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας με τους νομικούς τους συμβούλους και θα επανέλθουν στο θέμα, κυρίως για το επίμαχο σημείο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος κατέθεσε εισηγήσεις για το σύστημα διορισμού.

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