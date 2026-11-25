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Αναστάληκε η ποινική δίωξη σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας 27χρονος, ένας εκ των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση βασανισμών σε υποστατικό στην Πύλα, αφού παραδέχθηκε ενοχή για το αδίκημα της ενθάρρυνσης βασανιστηρίων σε ξεχωριστή υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Η υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο ορίστηκε για έκθεση γεγονότων και μετριασμό της ποινής στις 14 Δεκεμβρίου 2026, ενώ μέχρι τότε ο 27χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση του 48χρονου συγκατηγορουμένου του εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Ο 48χρονος, ο οποίος απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, θα οδηγηθεί σε ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου 2027 και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν, μεταξύ άλλων, υποβολή ατόμου σε βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας, έκθεση προσώπου σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη και απαίτηση περιουσίας με απειλές.

Στο μεταξύ, το Κακουργιοδικείο απέρριψε αίτηση του 48χρονου για απόρριψη της υπόθεσης λόγω κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι εναντίον του καταχωρήθηκαν δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μία για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας και μία για τους βασανισμούς στην Πύλα, οι οποίες, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο.

Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ως πρόωρη, κρίνοντας ότι τα δεδομένα που υπάρχουν στο παρόν στάδιο δεν επαρκούν για να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό περί κατάχρησης της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά περιστατικά που φέρονται να διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025.

Στο πλαίσιο των ερευνών, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε σε έρευνα σε υποστατικό στην Πύλα, το οποίο σχετίζεται με τον 48χρονο, από όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις.

Για την υπόθεση έχουν αναφερθεί συνολικά έξι θύματα, μεταξύ αυτών και ενός Ευρωπαίου πολίτη, του οποίου η ταυτότητα εξακολουθεί να διερευνάται. Ορισμένα από τα θύματα βρίσκονται εκτός Κύπρου.

Παράλληλα, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν ένα ακόμη πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ διερευνάται και η εμπλοκή άλλων προσώπων, καθώς, σύμφωνα με τα υπό εξέταση βίντεο, φαίνεται να συμμετείχαν και άλλοι δράστες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

ΚΥΠΕ