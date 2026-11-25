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Μήπως κάπου βλέπουμε λανθασμένα και τον ρόλο των πολιτών στα συνεχόμενα περιστατικά διαδικτυακών απατών; Διότι, σαφώς και πρέπει να διώκονται οι απατεώνες, σαφώς και οι αρμόδιες Aρχές πρέπει να επαγρυπνούν, να προειδοποιούν και να προλαμβάνουν, αλλά κάπου πρέπει πια να μπουν και οι πολίτες στο κάδρο.

Τα συνεχή περιστατικά του τελευταίου διαστήματος, κάθε άλλο παρά σε ηλικιωμένους και τεχνολογικά αναλφάβητους συνανθρώπους μας αφορούν. Νέοι σε ηλικία πολίτες, ενασχολούμενοι με κρυπτονομίσματα, ακόμη και επαγγελματίες του χώρου της οικονομίας περιλαμβάνονται στα θύματα των απατεώνων του διαδικτύου.

Ε, κάπου έλεος πλέον. Πόσο αφελής μπορεί να είναι πια ένας άνθρωπος που παρά τα συνεχή καμπανάκια σπεύδει να υπακούσει στις τηλεφωνικές οδηγίες ενός αγνώστου; Έχει πια και η αφέλεια το όριά της με όλους αυτούς τους αδαείς που κατά τα άλλα το παίζουν και μεγάλοι επενδυτές.

ΑΚΗΣ Ε.