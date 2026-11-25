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Ιστορία γράφτηκε στον διαγωνισμό Miss Universe 2026, καθώς για πρώτη φορά το στέμμα της Μις Υφηλίου κατέκτησε μια μητέρα. Νικήτρια αναδείχθηκε η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο (Jennifer Barreto), εκπρόσωπος του Πουέρτο Ρίκο, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα με παιδί που κατακτά τον τίτλο στην ιστορία του θεσμού.

Η νέα Μις Υφήλιος αναδείχθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς να φιλοξενείται στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η Μπαρέτο εργάζεται ως ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, ενώ έχει και μία κόρη, την Πενέλοπε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Nuevo.

Η Μις Υφήλιος 2025, Φατίμα Μπος παρέδωσε το στέμμα στη διάδοχό της. Το φετινό κόσμημα, με την ονομασία «Η λάμψη μιας αιώνιας κληρονομιάς», είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο 18 καρατίων και διακοσμημένο με 3.150 διαμάντια.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

👑 New Miss Universe 2026: 27-year-old Jennifer Barreto from Puerto Rico!



The big 75th final took place in San Juan. She beat 115 other women and gave Puerto Rico its 6th win ever — the first in 20 years.



Jennifer has a psychology degree plus two master’s degrees: in psychology… pic.twitter.com/qyBuh0JqNP November 25, 2026

Y para sorpresa de NADIE. Puerto Rico se acaba coronar en su casa como la nueva Miss Universe 2026. #MissUniverse pic.twitter.com/BLQuavsqQl — Zorel (@zorellt) November 25, 2026

Στην τελική πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι των Φιλιππίνων, της Νέας Ζηλανδίας, της Βενεζουέλας και της Δομινικανής Δημοκρατίας. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 117 υποψήφιες από περισσότερες από 110 χώρες, ανάμεσά τους και εκπρόσωποι χωρών που έλαβαν για πρώτη φορά μέρος στον τελικό, όπως ο Άγιος Μαρτίνος και η Ουγκάντα.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο παρουσιαστής Μάριο Λόπεζ και η Μις Υφήλιος 2022, Ρ’Μπόνι Γκάμπριελ. Όπως ανέφεραν, ανάμεσα στις 117 διαγωνιζόμενες υπήρχαν 22 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες.

Πριν από τον τελικό, οι υποψήφιες συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες και δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων συνεντεύξεις, ο διαγωνισμός εθνικών ενδυμασιών και ο προκαταρκτικός διαγωνισμός. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκε, επίσης ότι το Πουέρτο Ρίκο θα φιλοξενήσει και την 76η διοργάνωση, το 2027.

Η φετινή διοργάνωση είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και πριν από τον τελικό. Ορισμένες διαγωνιζόμενες από αφρικανικές χώρες φέρεται να αντιμετώπισαν προβλήματα συμμετοχής λόγω περιορισμών στην έκδοση βίζας, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν υποψήφιες να παραπατούν σε έναν αυτοσχέδιο διάδρομο στην παραλία. Σε άλλο βίντεο, η Μις Υφήλιος Γαλλία 2026 εμφανίστηκε να απομακρύνεται από ξενοδοχείο με αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των προβών.

protothema.gr