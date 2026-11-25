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Δεκτός με κάθε επισημότητα έγινε ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχει την ανατολική Λιβύη στην Άγκυρα, όπου πρόκειται να συναντηθεί την Τετάρτη (25/11) με υψηλόβαθμους αξιωματούχους

«Βρίσκεται στην Άγκυρα. Οι συναντήσεις του θα πραγματοποιηθούν σήμερα και θα ανακοινώνονται σταδιακά», διευκρίνισε πηγή στο υπουργείο εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Haftar is in Ankara, looks like a grand military welcome.



pic.twitter.com/DUHH2bjTKY November 24, 2026

Η επίσκεψη Χαφτάρ αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς έρχεται στο απόηχο της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης και λίγο πριν από την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στη Λιβύη εδώ και 15 χρόνια.

Turkey says hosting eastern Libya leader Haftar for high-level talks https://t.co/3bGVA8DVMp — Ahram Online (@ahramonline) November 25, 2026

Ο Τούρκος πρόεδρος θα δώσει το παρών στη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας – Αφρικής, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στη Λιβύη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται στον απόηχο της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα για την Αθήνα και το Κάϊρο, που εξέφρασαν την αντίθεσή τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καθιστά αυτομάτως νόμιμες τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν λίγες μόλις ώρες αφότου ο ίδιος και ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκαν το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με τον Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) της Λιβύης.

Την ίδια στιγμή ο γιος και διάδοχος του Χαφτάρ, ο Σαντάμ Χαφτάρ, ανακοίνωσε μέσω του Χ πως βρίσκεται στο Κατάρ.

cnn.gr