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Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS 532 συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στην περιοχή του Εσκισεχίρ (Eskişehir) της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, προκαλώντας συναγερμό στις τουρκικές Αρχές.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Στο σημείο βρίσκονται πολυάριθμες ομάδες.

«Το ελικόπτερο τύπου AS-532 των Πολεμικών Αεροπορικών Δυνάμεών μας, το οποίο απογειώθηκε από την Εσκισεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υπέστη ατύχημα. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μας έχουν εντοπιστεί, ενώ οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

protothema.gr