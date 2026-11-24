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Ποινή φυλάκισης διάρκειας 22 μηνών επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, σε άντρα ηλικίας 27 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης εμπρησμού.

Η υπόθεση αφορούσε στον εμπρησμό αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 05/04/2025, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο εξωτερικά της οικίας του 29χρονου ιδιοκτήτη του, στην επαρχία Λάρνακας.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από την Αστυνομία, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 27χρονου. Εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, στη βάση του οποίου αυτός συνελήφθη την 1η Μαΐου, 2025 και τέθηκε υπό κράτηση.

Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Λάρνακας.