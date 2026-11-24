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Η πανσέληνος του Νοεμβρίου φωτίζει απόψε τον ουρανό, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες από την Ακρόπολη. Το ολόγιομο φεγγάρι έκανε την εμφάνισή του στον ορίζοντα λίγο μετά τη δύση του ηλίου, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό θέαμα πάνω από την Αθήνα.

Το ολόγιομο φεγγάρι ξεχωρίζει κατά την ανατολή του, χαμηλά στον ορίζοντα, με το μέγεθος και τη φωτεινότητά του να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό. Η σημερινή πανσέληνος έχει και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα: είναι υπερπανσέληνος, γνωστή διεθνώς ως Supermoon.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι παραδοσιακά γνωστή ως «Σελήνη του κάστορα», ένα παρατσούκλι που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα, χτίζοντας φράγματα και συγκεντρώνοντας τροφή.

H ανατολή της Σελήνης στην Αθήνα σημειώθηκε περίπου στις 16:42.

Γιατί η αποψινή πανσέληνος είναι ξεχωριστή

Ο χαρακτηρισμός «υπερπανσέληνος» χρησιμοποιείται όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με την προσέγγιση της Σελήνης στο περίγειό της, δηλαδή στο σημείο της τροχιάς της όπου βρίσκεται πιο κοντά στη Γη.

Στην περίπτωση της σημερινής πανσελήνου, η απόσταση από τη Γη υπολογίζεται σε περίπου 360.766 χιλιόμετρα. Το περίγειο θα σημειωθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όταν η Σελήνη θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο, σε απόσταση περίπου 359.347 χιλιομέτρων.

Η εγγύτητα αυτή μπορεί να κάνει τη Σελήνη να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, αν και η διαφορά δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα της όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, καθώς δημιουργείται και η γνωστή οπτική ψευδαίσθηση που κάνει το φεγγάρι να μοιάζει ακόμη μεγαλύτερο.

Δεν είναι, πάντως, η κοντινότερη πανσέληνος της χρονιάς

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της αποψινής εμφάνισης, το 2026 επιφυλάσσει ακόμη μία εξίσου ενδιαφέρουσα αστρονομική στιγμή. Η πανσέληνος της 24ης Δεκεμβρίου αναμένεται να συμπέσει με ακόμη μικρότερη απόσταση της Σελήνης από τη Γη, περίπου 356.669 χιλιόμετρα.

Η σημερινή υπερπανσέληνος αποτελεί, επομένως, ένα από τα σημαντικότερα σεληνιακά θεάματα της χρονιάς, με το ολόγιομο φεγγάρι να προσφέρει ένα ξεχωριστό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.



skai.gr