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Η δυνατότητα ελέγχου ακόμη και του ύψους των επιβατών περιλαμβάνεται στις τεχνικές προδιαγραφές των νέων θαλάμων ελέγχου διαβατηρίων που θα εγκατασταθούν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Οι νέοι θάλαμοι έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στη διασταύρωση των στοιχείων ταυτότητας των ταξιδιωτών, με μία από τις πρόνοιες που ξεχωρίζουν να αφορά την τοποθέτηση ειδικής μετροταινίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προκήρυξε διαγωνισμό, εκτιμώμενης αξίας €440.000, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά 22 νέων θαλάμων. Από αυτούς, οι 12 προορίζονται για το αεροδρόμιο Λάρνακας και οι υπόλοιποι δέκα για το αεροδρόμιο Πάφου, με τον ίδιο αριθμό θαλάμων στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις κάθε αεροδρομίου.

Μετροταινίες και ειδικοί καθρέφτες

Στον μπροστινό υαλοπίνακα κάθε θαλάμου θα εγκατασταθεί διακριτική μετροταινία, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, «θα επιτρέπει στον λειτουργό μετανάστευσης να εκτιμά εύκολα το ύψος των επιβατών και να το συγκρίνει με την αντίστοιχη καταχώρηση στο ταξιδιωτικό έγγραφο».

Η μετροταινία θα είναι διαφανής ή ημιδιαφανής, με ενδείξεις ανά δέκα εκατοστά. Η κλίμακα θα φθάνει τουλάχιστον μέχρι τα 2,10 μέτρα.

Πρόνοια υπάρχει και για την τοποθέτηση ειδικών καθρεφτών, ώστε οι λειτουργοί Μετανάστευσης να μπορούν να ελέγχουν τον χώρο μπροστά από τον θάλαμο και να εντοπίζουν «τυχόν παιδιά ή επιβάτες χαμηλού ύψους που συνοδεύουν ενήλικες, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του λειτουργού».

Αποτυπώματα, φωτογραφίες & κάμερες

Οι νέοι θάλαμοι θα διαθέτουν επίσης τις απαραίτητες υποδομές για την εγκατάσταση εξοπλισμού βιομετρικού ελέγχου των επιβατών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται υποδομές για την εγκατάσταση σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών συστημάτων Entry/Exit System (EES) και Visa Information System (VIS), καθώς και καμερών για τη λήψη φωτογραφιών προσώπου των ταξιδιωτών στο πλαίσιο του EES. Οι συγκεκριμένες πρόνοιες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της προσπάθειας της Κύπρου να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν, στα εξωτερικά σύνορα της οποίας εφαρμόζεται ήδη το σύστημα EES.

Σε τέσσερις από τους 22 θαλάμους, έναν στις αφίξεις και έναν στις αναχωρήσεις κάθε αεροδρομίου, θα υπάρχει επιπλέον πρόνοια για τη σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε κατάλληλο ύψος για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Στα έγγραφα του διαγωνισμού προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία υποδομών για τη μελλοντική εγκατάσταση δύο καμερών επιτήρησης ανά θάλαμο, για την καταγραφή κάθε επιβάτη που εξυπηρετείται στη συγκεκριμένη θυρίδα, «για σκοπούς ασφαλείας, διερεύνησης παραπόνων ή ποινικών υποθέσεων».

Οι κάμερες θα μπορούν να μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο εντός του θαλάμου, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα σύνδεσής τους με το σύστημα ασφαλείας του αεροδρομίου.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι θάλαμοι θα διαθέτουν ειδικούς υαλοπίνακες μονοδρομικής ορατότητας, ώστε οι επιβάτες να μην έχουν οπτική πρόσβαση στις οθόνες των υπολογιστών των λειτουργών Μετανάστευσης.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία των υποδομών για την εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων και όχι την αγορά των καμερών και του βιομετρικού εξοπλισμού.

Εντός οκτώ μηνών η ολοκλήρωση

Οι νέοι θάλαμοι, οι οποίοι προορίζονται για χρήση επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα, θα πρέπει να έχουν ελάχιστη σχεδιαστική διάρκεια ζωής 20 ετών.

Οι εργασίες εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν ενόσω τα δύο αεροδρόμια βρίσκονται σε λειτουργία. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, η εγκατάσταση των νέων θαλάμων «θα γίνει σταδιακά (phasing), μία προς μία ή με τον οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών», ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία του διαβατηριακού ελέγχου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η κατασκευή των θαλάμων θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ για την εγκατάσταση και τη δοκιμαστική λειτουργία τους προβλέπονται άλλοι τρεις μήνες.

Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται, επομένως, εντός οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με τον ανάδοχο να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός έτους.

Το έργο χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκά ταμεία. Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 21 Δεκεμβρίου 2026, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή.