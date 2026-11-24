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Χθες, 24 Νοεμβρίου 2026, ο εκδοτικός οίκος του Βατικανό (Infovaticana) έδωσε στην κυκλοφορία το Προσωπικό Ημερολόγιο του Πάπα Φραγκίσκου. Είναι ένας τόμος επιμελημένος από τον Καρδινάλιο Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες. Το Ημερολόγιο περιλαμβάνει καταγραφές του μακαριστού Πάπα μεταξύ Δεκεμβρίου 1992 και Αυγούστου 2024.

Το Ημερολόγιο κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε πέντε γλώσσες και θα διανεμηθεί σε 94 χώρες. Η ιταλική έκδοση είναι από τον εκδοτικό οίκο του Βατικανό. Η Penguin Random House έχει κάνει τις εκδόσεις στα ισπανικά, αγγλικά και πορτογαλικά, ενώ η γαλλική έκδοση ανατέθηκε στον Albin Michel.

Οι καταγραφές ξεκινούν στις 20 Δεκεμβρίου 1992, λίγους μήνες μετά τη χειροτονία του Μπεργκόλιο (όπως ήταν τότε το όνομα του) ως βοηθού επισκόπου του Μπουένος Άιρες, και ολοκληρώνονται στις 18 Αυγούστου 2024.

Η περίοδος καλύπτει έτσι πάνω από τρεις δεκαετίες: τη φάση του ως βοηθός επίσκοπος, τη μετέπειτα διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής του Μπουένος Άιρες, την εκλογή ως καρδινάλιου το 2001 και τα πρώτα έντεκα χρόνια της παπικής του θητείας, που ξεκίνησαν με την εκλογή στις 13 Μαρτίου 2013.

Η τελευταία καταγραφή, που περιλαμβάνεται στον τόμο, χρονολογείται οκτώ μήνες πριν από τον θάνατο του Francesco, που συνέβη στις 21 Απριλίου 2025.

Ο Φερνάντες επιλέγει, ελέγχει και σχολιάζει τις καταγραφές. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της έκδοσης είναι ο ρόλος που έπαιξε ο Καρδινάλιος Φερνάντες στην προετοιμασία του υλικού.

Ο Φερνάντες διατήρησε στενή σχέση με τον Μπεργκόλιο( Francesco) πριν και κατά τη διάρκεια της παπικής του θητείας. Ο Φραγκίσκος τον διόρισε αρχιεπίσκοπο το 2013 και, δέκα χρόνια αργότερα, τον επέλεξε να διαδεχθεί τον καρδινάλιο Λουίς Λαντάρια ως επικεφαλής του Δικαστηρίου για τη Διδασκαλία της Πίστης. Την ίδια χρονιά, τον έκανε καρδινάλιο.

Για το Ημερολόγιο ο Σαλβατόρε Τσερνούτσιο γράφει μεταξύ άλλων στο vaticannews:

Στο Ημερολόγιο του Πάπα Φραγκίσκου, ο αναγνώστης γνωρίζει τους φόβους του, τις σκέψεις του, μερικές από τις πιο κρυφές του σκέψεις, τα ανεξέλεγκτα συναισθήματά του και τις κρίσεις του για τον εαυτό του και τις πράξεις του.

Ο καρδινάλιος Φερνάντες μίλησε με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ ́ για το θέμα και έλαβε την έγκρισή του για τη δημοσίευση.

Η ανάγνωση των 160 σελίδων του βιβλίου χωρίς εντυπωσιασμούς ή πνευματική ή ψυχολογική ηδονοβλεψία αποδεικνύεται εποικοδομητική, γιατί πάνω απ’ όλα ξεχωρίζει το έργο του Θεού στη ζωή του πιστού, στην προκειμένη περίπτωση του Αντιπροσώπου

Οι «πνευματικές του οράσεις» το αποδεικνύουν, ξεκινώντας από αυτές του διαβόλου. «Άκουσα καθαρά τη φωνή του διαβόλου», έγραψε λακωνικά στο Ημερολόγιο. Τον είχε δει μια φορά «από το αυτοκίνητο» και άλλη μια φορά «στο χορωδιακό πατάρι» κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

«Αν ο διάβολος επιτίθεται τόσο απροκάλυπτα, είναι επειδή δεν απομένει πολύς χρόνος και θέλει το θήραμά του», γράφει.