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Η έντονη δυσοσμία από το αποχετευτικό δίκτυο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους κατοίκους στην περιοχή του κυκλικού κόμβου «Μπάτα» και της βιοτεχνικής περιοχής στο Καϊμακλί, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και χρόνια και τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί για αποχετευτικές υποδομές, το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας έχει εντοπίσει τις αιτίες, ωστόσο, η οριστική αντιμετώπισή τους προϋποθέτει συνεργασία με την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Όπως παραδέχεται ο ΕΟΑ Λευκωσίας, η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή ήταν κάποτε τόσο σοβαρή, ώστε υπήρχε κίνδυνος να καταστεί ουσιαστικά μη κατοικήσιμη εξαιτίας της συνεχούς και έντονης δυσοσμίας.

Η λειτουργία του νέου Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στην κατεχόμενη Μια Μηλιά, το 2013, συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο, περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, οι κάτοικοι γύρω από τον κυκλικό κόμβο «Μπάτα» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα έντονες οσμές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του philenews, ο ΕΟΑ Λευκωσίας εξηγεί ότι το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στον τρόπο διαχείρισης των λυμάτων στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, η άντληση λυμάτων από τρία αντλιοστάσια στις περιοχές Κέρμιας, Τράχωνα και κατεχόμενου Καϊμακλιού έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους στον κεντρικό αγωγό «Ε» (Trunk E), προκαλώντας δυσάρεστες οσμές.

Ο συγκεκριμένος αγωγός διέρχεται από τα κατεχόμενα και καταλήγει στις ελεύθερες περιοχές, ακολουθώντας τη λεωφόρο Αγίου Ιλαρίωνος μέχρι την οδό Μάρκου Μπότσαρη, κοντά στη βιοτεχνική περιοχή Λευκωσίας.

Η δυσοσμία δεν έχει πάντοτε την ίδια ένταση, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά τις νυχτερινές ώρες.

Εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Η αντιμετώπιση της δυσοσμίας έχει απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες επί σειρά ετών, με σημαντικά ποσά να έχουν επενδυθεί στις υποδομές.

Το νέο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μια Μηλιά, που τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2013, κατασκευάστηκε με συνολική δαπάνη €27 εκατομμυρίων. Η λειτουργία του περιόρισε σημαντικά την έντονη δυσοσμία που προκαλούσαν οι μεγάλες λίμνες του παλαιού εργοστασίου, ενώ ο καθαρισμός και η αποξήρανσή τους συνέβαλαν περαιτέρω στη βελτίωση της κατάστασης.

Η νέα μονάδα κατασκευάστηκε στον χώρο όπου λειτουργούσε το αρχικό εργοστάσιο, το οποίο χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, έπειτα από διαγωνισμό που προκηρύχθηκε υπό την αιγίδα του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Έχει δυνατότητα επεξεργασίας έως και 30.000 κυβικών μέτρων λυμάτων ημερησίως και χρησιμοποιεί τεχνολογία μεμβρανών για τριτοβάθμια επεξεργασία.

Εξυπηρετεί τη Λευκωσία, τον Άγιο Δομέτιο, την Έγκωμη, τμήματα του Στροβόλου και της Αγλαντζιάς, καθώς και μέρος της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ, πέραν του κόστους κατασκευής, ο Οργανισμός και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν καταβάλει περίπου €8 εκατομμύρια για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχεί το ποσό.

Παρά τη σημαντική βελτίωση, η δυσοσμία στην περιοχή δεν εξαλείφθηκε.

Ο αγωγός των 13 χιλιομέτρων που τέθηκε εκτός λειτουργίας

Μια νέα προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος έγινε την περίοδο 2015-2016, όταν το τότε Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας τη συνδρομή της.

Στόχος ήταν τα λύματα από τα τρία αντλιοστάσια της κατεχόμενης Λευκωσίας να οδηγούνται στο εργοστάσιο της Μιας Μηλιάς μέσω ενός νέου Βόρειου Αγωγού, μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων, ο οποίος βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των κατεχομένων.

Με τον τρόπο αυτό θα μειωνόταν η ποσότητα των λυμάτων που διέρχονταν από την περιοχή και, κατ’ επέκταση, η δυσοσμία.

Ωστόσο, η λύση αποδείχθηκε προσωρινή.

Όπως εξηγεί ο ΕΟΑ Λευκωσίας, λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος, καταστράφηκε από πυρκαγιά το αντλιοστάσιο στο κατεχόμενο Καϊμακλί, με αποτέλεσμα ο Βόρειος Αγωγός να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τα λύματα άρχισαν έτσι να ακολουθούν ξανά την προηγούμενη διαδρομή τους, επαναφέροντας το πρόβλημα στην περιοχή.

Η λύση με τα χημικά και οι αντιδράσεις των κατοίκων

Τον τελευταίο χρόνο εξετάστηκε και μια διαφορετική προσέγγιση για τον περιορισμό της δυσοσμίας, μέσω της χρήσης ειδικών χημικών ουσιών εντός του αποχετευτικού δικτύου.

Μάλιστα, είχαν γίνει ενέργειες για την εξασφάλιση χώρου όπου θα γινόταν εγκατάσταση σταθμού εισαγωγής χημικών ουσιών. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν προχώρησε, καθώς ο ΕΟΑ έλαβε υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν κάτοικοι της περιοχής.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η χρήση τέτοιων ουσιών αποτελεί καθιερωμένη πρακτική διεθνώς και υποστηρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας από τη χρήση τους εντός του αποχετευτικού δικτύου.

Πλέον, οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε δύο παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τον ΕΟΑ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πρώτη αφορά την επαναλειτουργία του Βόρειου Αγωγού, ο οποίος είχε κατασκευαστεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά παραμένει ανενεργός μετά την καταστροφή του αντλιοστασίου στο κατεχόμενο Καϊμακλί.

Η δεύτερη αφορά την εγκατάσταση σταθμών εισαγωγής χημικών ουσιών στα τρία αντλιοστάσια, στις περιοχές Κέρμιας, Τράχωνα και κατεχόμενου Καϊμακλίου, ώστε να περιορίζεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

Για να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις, απαιτείται συνεργασία με την τουρκοκυπριακή πλευρά, ενώ ο ΕΟΑ επιδιώκει και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που έχουν την αφετηρία τους στις κατεχόμενες περιοχές παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς οι αναγκαίες εργασίες δεν βρίσκονται αποκλειστικά στη δική του αρμοδιότητα.

«Η επίλυσή του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ΕΟΑ. Θεωρούμε όμως ότι μπορεί να επιλυθεί εφόσον έχουμε τη συνεργασία της τ/κ πλευράς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας θέτει ως στόχο την εγκατάσταση τουλάχιστον τριών σταθμών εισαγωγής χημικών ουσιών στα κατεχόμενα μέχρι τα μέσα του 2027.