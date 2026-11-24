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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Στροβόλου, στη Λευκωσία, όταν οδηγός έχασε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε βιτρίνα καταστήματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 02:15, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» να ανταποκρίνεται άμεσα, αποστέλλοντας πυροσβεστικό όχημα και ομάδα διάσωσης.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν με τη χρήση ειδικής διασωστικής εξάρτυσης.

Ακολούθως, ο οδηγός παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.