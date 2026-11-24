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Απλήρωτα ποτά και οικονομικές διαφορές για εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο υποστατικό φαίνεται να κρύβονται πίσω από τον εμπρησμό της μπυραρίας στην Παλλουριώτισσα, που είχε ως αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να καούν ζωντανοί περίπου 50 θαμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος καταζητούμενος φέρεται να είχε επισκεφθεί την μπυραρία, και να κατανάλωνε ποτά χωρίς να δέχεται να πληρώσει, υποστηρίζοντας πως τα χρήματα έπρεπε να αφαιρεθούν από οφειλή που εκκρεμούσε προς το πρόσωπό του.

Οι υπεύθυνοι του υποστατικού, φέρονται να διαφώνησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο εξόφλησης, ξεκαθαρίζοντάς του ότι «εν πάει έτσι το πράμα». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 34χρονος επιθυμούσε, αντί να λάβει την αμοιβή του για εργασίες που είχε εκτελέσει, να μπορεί να επισκέπτεται την μπυραρία και να καταναλώνει δωρεάν ποτά. Η διαφωνία που προέκυψε εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανό κίνητρο της εμπρηστικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση καταζητείται ο Mohamed Joulakaki, 34 ετών, ο οποίος ακόμη να εντοπιστεί από τις Αρχές.

Ανοικτό το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων για την έξοδο κινδύνου

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών τίθενται και οι συνθήκες ασφαλείας του υποστατικού, με ανοικτό το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων για την κλειδωμένη έξοδο κινδύνου, η οποία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους θαμώνες κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Όπως είχε επισημάνει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέας Κεττής, η κλειδωμένη έξοδος καθιστούσε ουσιαστικά άχρηστο το κλιμακοστάσιο διαφυγής, ενώ σε περίπτωση επέκτασης της φωτιάς στον πρώτο όροφο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν τραγικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία θα εξετάσει σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά πόσον προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τη συγκεκριμένη παράλειψη.

Όπως διευκρινίζεται από αρμόδια πηγή, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις δεν αποκλείει την άσκησή τους σε μεταγενέστερο στάδιο. Καθοριστική για τους περαιτέρω χειρισμούς θα είναι η έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς, εφόσον από τα ευρήματά της προκύψουν στοιχεία που στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την άσκηση διώξεων.

Στις βεράντες κατέφυγαν περίπου 50 θαμώνες

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, στην είσοδο κτιρίου στην Παλλουριώτισσα, στον πρώτο όροφο του οποίου λειτουργεί η μπυραρία.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή προέκυψε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, ενώ οι πυκνοί καπνοί επεκτάθηκαν προς τον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονταν περίπου 50 πρόσωπα.

Οι θαμώνες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις βεράντες του υποστατικού προκειμένου να προστατευθούν, ενώ άνδρας που επιχείρησε να κατασβήσει τη φωτιά υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη ενημέρωση, νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.