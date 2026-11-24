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Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δεν συνδέεται μόνο με τη σωματική υγεία.

Νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των τροφίμων εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης κατάθλιψης σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν λιγότερα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Affective Disorders και συγκέντρωσε δεδομένα από 13 προοπτικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 385.449 άνθρωποι.

Κατά την περίοδο παρακολούθησης καταγράφηκαν 26.592 περιπτώσεις κατάθλιψης.

Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο η ποσότητα φρούτων και λαχανικών που περιλαμβανόταν στη διατροφή των συμμετεχόντων σχετιζόταν με την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης τα επόμενα χρόνια.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στην ανάλυση της συνδυασμένης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, τα άτομα με τη μεγαλύτερη πρόσληψη εμφάνισαν 37% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο κατάθλιψης σε σύγκριση με εκείνα που κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες.

Παράλληλα, κάθε επιπλέον 200 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών ημερησίως συνδέονταν, στη στατιστική ανάλυση, με περίπου 16% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο.

Όταν εξετάστηκαν χωριστά οι δύο κατηγορίες τροφίμων, η υψηλότερη κατανάλωση φρούτων συνδέθηκε με 16% χαμηλότερο κίνδυνο και η υψηλότερη κατανάλωση λαχανικών με 12% χαμηλότερο κίνδυνο.

Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ ομάδων και δεν αποτελούν πρόβλεψη για το πόσο μειώνεται ο προσωπικός κίνδυνος κάθε ανθρώπου.

Γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η σχέση

Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και πολλές βιοδραστικές ουσίες που συμμετέχουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.

Οι επιστήμονες εξετάζουν κατά πόσο παράγοντες όπως η φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και η λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος θα μπορούσαν να εξηγούν μέρος της σχέσης μεταξύ διατροφής και ψυχικής υγείας.

Ωστόσο, οι πιθανοί αυτοί μηχανισμοί δεν αποδεικνύονται από τη συγκεκριμένη μετα-ανάλυση.

Επιπλέον, άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά ενδέχεται να έχουν και άλλες συνήθειες που σχετίζονται με την υγεία τους, όπως περισσότερη σωματική δραστηριότητα, καλύτερο ύπνο ή διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Μπορεί η διατροφή να προλάβει την κατάθλιψη;

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με βεβαιότητα από τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Οι μελέτες ήταν παρατηρητικές, γεγονός που σημαίνει ότι οι ερευνητές κατέγραψαν σχέσεις μεταξύ διατροφικών συνηθειών και μελλοντικής εμφάνισης κατάθλιψης, χωρίς να αποδείξουν ότι η μία προκαλεί την άλλη.

Η κατάθλιψη είναι πολυπαραγοντική κατάσταση και η αντιμετώπισή της δεν μπορεί να περιορίζεται σε διατροφικές αλλαγές.

Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα προσθέτουν ένα ακόμη στοιχείο στην επιστημονική συζήτηση για τη σημασία μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικά τρόφιμα.

Η καθημερινή κατανάλωση διαφορετικών φρούτων και λαχανικών παραμένει μια ωφέλιμη διατροφική συνήθεια, ανεξάρτητα από το εάν μελλοντικές μελέτες επιβεβαιώσουν άμεση προστατευτική δράση έναντι της κατάθλιψης.