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Τι κρύβεται τελικά πίσω από την απομάκρυνση Χουάνγκ από την Nvidia; Αναμφίβολα η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο που μετέτρεψε το θέμα ηγεσίας της μεγαλύτερης εταιρίας στον κόσμο σε σαπουνόπερα ή κατασκοπευτικό θρίλερ, αλλά ας μη γελιόμαστε. Στο παρασκήνιο παίζονται πολλά που θα καθορίσουν το μέλλον της Nvidia και κατά συνέπεια, του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για κυριαρχία στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν οι New York Times, επικαλούμενοι ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους που είχαν δει διαβαθμισμένη ενημέρωση, έγραψαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες υποπτεύονταν τη βοηθό και ερωμένη του Χουάνγκ για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου. Λίγες μέρες αργότερα, η Washington Post αποκάλυψε, επικαλούμενη άλλη ανώνυμη πηγή, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έβαλε το χεράκι του με «πιο επιθετικές εκφράσεις» στην έκθεση της CIA.

Μετά από αυτό το ρεπορτάζ, ένας άλλος μιντιακός κολοσσός, οι Financial Times, έγραψαν ότι ο Χουάνγκ σκέφτεται να ξαναδιεκδικήσει τη θέση του στην Nvidia, με την προτροπή μεγαλοστελεχών της Σίλικον Βάλλεϊ. «Όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι στο χώρο της τεχνολογίας, εκτός των “frontier labs”, αγαπούν τον Τζένσεν Χουάνγκ» δήλωσε η πηγή των FT. Μέσα σε όλο αυτό τον μύλο, αυτή η «πλην Λακεδεμονίοις» αναφορά χρήζει προσοχής.

Στον όρο «Frontier labs» περιλαμβανεται η μερίδα της Σίλικον Βάλλεϊ που χρηματοδοτείται από τον ανταγωνιστή της Nvidia στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, την Anthropic AI, δημιουργό του Claude. Η μερίδα αυτή δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό της για την πτώση του Χουάνγκ, του μεγαλύτερου ως τώρα υπέρμαχου του «Open Source AI», δηλαδή της ιδέας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί με ανοιχτό πηγαίο κώδικα.

Αν όλα αυτά σας φαίνονται ακαταλαβίστικα, κρατήστε αυτό: Η Anthropic ΑΙ υποστηρίζει ότι η ΑΙ και τα μικροτσίπ που την «τρέχουν» πρέπει να ελέγχονται από την κυβέρνηση για λόγους ασφαλείας. Έχετε δει τελευταία στις ειδήσεις ότι η AI μπορεί να αφανίσει την ανθρωπότητα εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη; Ε, η Anthropic AI τα λέει αυτά, όχι απαραίτητα από ειλικρινή ανησυχία για το ανθρώπινο είδος. Άλλωστε, προετοιμάζει τη μεγάλη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέχρι το τέλος του έτους. Κατά διαβολική σύμπτωση, η πτώση της Nvidia βοηθά σημαντικά τα σχέδια της Anthropic AI.

Μέχρι να δημοσιευτεί αυτό το κείμενο πολλά θα έχουν αλλάξει, αλλά θα τολμήσω μια πρόβλεψη ότι ο Χουάνγκ θα επιστρέψει, προσωρινά έστω, στην ηγεσία της Nvidia. Η ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με τίτλο «Φέρτε πίσω τον Τζένσεν» φέρει τις υπογραφές πάνω από 100.000, μεταξύ των οποίων και του Έλον Μασκ και άλλων με σημαντική ισχύ και επιρροή.

Ο Τιμ Σουίνι, CEO της Epic Games, χαρακτήρισε την απομάκρυνσή του ως «επιπέδου ηλιθιότητας ανάλογου με την απομάκρυνση του Στηβ Τζομπς από την Apple». Δύο από τους μεγαλύτερους μετόχους της Nvidia, σε ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσαν στο Χ, απείλησαν εμμέσως το διοικητικό συμβούλιο με καταστροφικές συνέπειες εάν δεν αναθεωρήσουν.

Γιατί να μας νοιάζουν όλα αυτά, θα μου πείτε. Ακόμη κι αν ο Τζένσεν επιστρέψει στη θέση του, η ουσία είναι ότι η ερωτική σχέση με την κινέζα βοηθό του – και όχι μόνο, αν πιστέψουμε τα δημοσιεύματα – τον καθιστά ευάλωτο μακροπρόθεσμα.

Η τελική κατάληξη αυτής της ιστορίας θα δώσει σε εμάς τους κοινούς θνητούς να καταλάβουμε προς τα πού οδηγείται το μέλλον που μας ετοιμάζουν οι πεφωτισμένοι τεχνολογικοί δυνάστες μας: τεχνητή νοημοσύνη υπό τον «ασφαλή» έλεγχο των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Κίνας, ή ελεύθερη και ίσως ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσεται στην ιδιωτική αγορά με όρους καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Όταν χορεύουν οι ελέφαντες την πληρώνουν τα μυρμήγκια, λέει ο λαός.

Ποιος ελέφαντας θα κερδίσει αφορά και τα μυρμήγκια που θα επιβιώσουν, λέω εγώ.

Ελεύθερα, 22.11.2026