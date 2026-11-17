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Τη σιωπή του έσπασε για πρώτη φορά ο Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang), λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του από την ηγεσία της Nvidia, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του για τα προσωπικά του λάθη και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο συνιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού δήλωσε ότι θα θεωρούσε τιμή του να αναλάβει ξανά τα ηνία της εταιρείας, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι αυτό θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο τέως διευθύνων σύμβουλος της τεχνολογικής εταιρείας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Στη δήλωσή του ανέφερε ότι θα αποτελούσε τιμή για τον ίδιο να επιστρέψει ως διοικητικός σύμβουλος «εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, της εταιρείας και των ΗΠΑ».

«Δημιούργησα προβλήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου. Από την αποχώρησή μου και μετά, έχω δεχθεί ένα τεράστιο κύμα εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες, οι οποίοι ζητούν να επιστρέψω στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO)».

Το χρονικό της παραίτησής του

Η αποχώρησή του ήρθε έπειτα από μια σοβαρή κρίση που συγκλόνισε τον τεχνολογικό κολοσσό. Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα των αμερικανικών αρχών για πιθανές διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν πληροφορίες για επιπλέον προσωπικές σχέσεις του Χουάνγκ με εργαζόμενες της Nvidia, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση προς τη διοίκηση.

Θα καταθέσει στο Κογκρέσο την 1η Δεκέμβρη

Η υπόθεση προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και την ασφάλεια ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ οι σχετικές καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί στο σύνολό τους.

Μάλιστα, όπως γνωστοποιήθηκε, ο ίδιος θα εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση.

Μετά την αποχώρησή του, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε την αναζήτηση μόνιμου διαδόχου. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι και επενδυτές εξέφρασαν τη στήριξή τους στον πρώην επικεφαλής, ζητώντας την επιστροφή του.

Ωστόσο, παρά τις πιέσεις και τη δημόσια στήριξη, η επιστροφή του δεν θεωρείται δεδομένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εξετάζει προς το παρόν την επαναφορά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Το μέλλον του Χουάνγκ παραμένει αβέβαιο, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

iefimerida.gr