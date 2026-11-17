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Χρηματική ποινή ύψους €1.000 επέβαλε σήμερα (17/11) το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε 30χρονο Ισραηλινό, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν στρατιωτικά αντικείμενα στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού, το περασμένο Σάββατο, λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Κύπρο».

Η υπόθεση καταχωρίστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, με τον κατηγορούμενο να παραδέχεται την κατηγορία που αντιμετώπιζε. Μετά από σύντομη δικαστική διαδικασία, το Δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποινή €1.000, την οποία ο 30χρονος κατέβαλε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος είχε εντοπιστεί στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού και έχει στην κατοχή του έναν γεμιστήρα πυροβόλου όπλου, 18 πλήρη φυσίγγια και έναν πομποδέκτη, τα οποία βρίσκονταν μέσα στην τσάντα του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υπηρετεί στον στρατό του Ισραήλ και τα συγκεκριμένα αντικείμενα τού ανήκουν και είναι χρεωμένα στον ίδιο λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας.

Όπως ανέφερε, τα ξέχασε μέσα στην τσάντα του προτού αναχωρήσει από τη χώρα του. Ο 30χρονος είχε φθάσει στην Κύπρο με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέπλευσε στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού. Κατά την αποβίβασή του παρέλαβε την τσάντα του, ωστόσο, κατά την επιστροφή του στο λιμάνι, τα συγκεκριμένα αντικείμενα εντοπίστηκαν από τις Αρχές.

Ο ίδιος οδηγήθηκε την Κυριακή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του. Τα αντικείμενα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια από τις Αρχές.