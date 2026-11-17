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Η Αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει της διεξαγωγής του καλαθοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Maccabi Tel Aviv – Ολυμπιακό Πειραιώς, στο πλαίσιο της Euroleague, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο κλειστό στάδιο «Σπύρος Κυπριανού», στη Λεμεσό.

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό στις 17:00. Στις εισόδους θα διενεργούνται σωματικοί έλεγχοι, αλλά και έλεγχοι μέσω αψίδων ασφάλειας. Ως εκ τούτου, καλούνται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, για αποφυγή καθυστέρησης κατά την είσοδό τους και αχρείαστης ταλαιπωρίας τους.

Όλοι οι φίλαθλοι που θα εισέρχονται στο στάδιο πρέπει να κατέχουν έγκυρο εισιτήριο εισόδου, ενώ δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρονται εντός του σταδίου, σακίδια ώμου, ατομικά τσαντάκια, κέρματα και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να θεωρηθεί ως επικίνδυνο.

Στις εισόδους του Σταδίου θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοποίησης Δελτίου Ταυτότητας, Κάρτας Φιλάθλου καθώς και του εισιτηρίου εισόδου.

Για την ομαλή και ασφαλή μετάβασή των φιλάθλων στο «Σπύρος Κυπριανού», μέλη της Τροχαίας θα παρέχουν τροχαίες διευκολύνσεις από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών μέχρι και το στάδιο.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους κατέχουν και επιδεικνύουν εισιτήριο του συγκεκριμένου αγώνα το οποίο θα ταυτοποιείται με την κάρτα φιλάθλου και το Δελτίο Ταυτότητας.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά στο στάδιο φωτοβολίδων, κροτίδων, πυροτεχνημάτων και οποιωνδήποτε άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Απαγορεύεται η μεταφορά και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και εντός του σταδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαγορεύεται η μεταφορά και ανάρτηση οποιουδήποτε είδους πανό οπαδικού, πολιτικού, ρατσιστικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου, καθώς και η χρήση ενδυμάτων που φέρουν πολιτικά σύμβολα ή μηνύματα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση.

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων και η αναγραφή ή αναπαραγωγή συνθημάτων με οποιονδήποτε τρόπο στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.

Απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο σε φιλάθλους που μεταφέρουν σακίδια ώμου, προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.

Απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων προς τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες ή οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του σταδίου.

Απαγορεύεται η εκφώνηση ή ανάρτηση ρατσιστικών μηνυμάτων και η χρήση συνθημάτων που υποκινούν μίσος, προσβάλλουν την αξιοπρέπεια προσώπων ή στρέφονται εναντίον αθλητών, αξιωματούχων ή φιλάθλων.

Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση τηλεβόων με αποσπώμενες μπαταρίες, καθώς και η αφαίρεση και ρίψη των μπαταριών εντός του σταδίου, λόγω του κινδύνου τραυματισμού φιλάθλων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση εφαρμόζεται ισότιμα στους φιλάθλους και των δύο ομάδων.

Οι φίλαθλοι καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας του σταδίου και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των Αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Σπύρος Κυπριανού για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λεμεσό, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-805050, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.