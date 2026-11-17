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Νέο ζήτημα προκύπτει μεταξύ Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ, λίγες ημέρες πριν από το «αιώνιο» ντέρμπι, με επίκεντρο τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων.

Οι πράσινοι απέστειλαν επιστολή στην ΚΟΠ και στον ΑΠΟΕΛ, ζητώντας την εξόφληση χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, εκκρεμούν από τα εισιτήρια του περσινού μεταξύ τους αγώνα. Παράλληλα, θέτουν ως προϋπόθεση την προπληρωμή των εισιτηρίων που θα παραχωρηθούν στους γαλαζοκίτρινους για το επικείμενο ντέρμπι.

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