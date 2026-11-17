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Η Εκκλησία και ειδικότερα η Αρχιεπισκοπή ταλαιπωρούνται ακόμη από παλιές αμαρτίες οι οποίες αφορούν την πώληση τάφων, πέραν της μίας φοράς, σε πολίτες οι οποίοι δεν πιστεύουν τα μάτια τους όταν διαπιστώνουν πως στον οικογενειακό τους τάφο στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στην Παλλουριώτισσα θάφτηκαν ξένοι προς την οικογένεια νεκροί.

Σύμφωνα με τον γραμματέα της εκκλησιαστικής επιτροπής της εκκλησίας που λειτουργεί εντός του κοιμητηρίου, Ανδρέα Καραγιώργη, οι τάφοι που πουλήθηκαν διαχρονικά πέραν της μίας φοράς, πιθανώς να κυμαίνονται μεταξύ 700-750 με τα έσοδα για όσους επέλεξαν να διπλο-πουλούν τους τάφους να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως όπως ανέφερε ο κ. Καραγιώργης, ο ακριβότερος τάφος πουλήθηκε έναντι 15.000 λιρών, ενώ άλλοι τάφοι πουλήθηκαν από 6.000 μέχρι και 11.000 λίρες. Βεβαίως, οι πωλήσεις έγιναν σε δύο διαφορετικές φάσεις από διαφορετικούς ανθρώπους εκ των οποίων ο ένας πουλούσε τους τάφους αρκετά φθηνά (μέχρι 300 λίρες) ενώ ο άλλος μοσχοπουλούσε κάθε τάφο έναντι χιλιάδων λιρών κάθε φορά.

Παρ’ όλον ότι η διπλή ή και τριπλή πώληση τάφων στρέφεται αρκετά χρόνια πίσω, παρενέργειες παρατηρούνται ακόμη και σήμερα ο «Φ» φέρνει στην επιφάνεια καταγγελία πολίτη, ο οποίος βρέθηκε προ μεγάλης εκπλήξεως όταν ένα πρωί προσερχόμενος στο κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διαπίστωσε ότι τμήμα τάφου που είχε αγοραστεί από την οικογένεια του, ανοίχτηκε με σκοπό να ταφεί νεκρός άλλης οικογένειας.

Ο πολίτης από ευγένεια δεν αντέδρασε με αποτέλεσμα να τελεστεί η κηδεία και μετά από αυτήν απευθύνθηκε στον «Φ», ο οποίος είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με ανάλογα περιστατικά, καταγγέλλοντας τα όσα συνέβησαν.

Ο εν λόγω πολίτης ανέφερε στον «Φ», ότι στην πορεία διαπίστωσε, πως το τμήμα του τάφου, που αποτελούσε προέκταση του οικογενειακού τάφου, είχε πουληθεί και σε άλλο, επώνυμο άτομο. Διευκρίνισε δε, πως με τον εν λόγω άτομο ουδένα πρόβλημα έχει επειδή προφανώς αγόρασε τον τάφο χωρίς να γνωρίζει πως ανήκει σε άλλη οικογένεια.

Σε επιστολή, την οποία μας απέστειλε ο ιδιοκτήτης του οικογενειακού τάφου, ανέφερε ότι το τμήμα της γης το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως οικογενειακός τάφος είχε αγοραστεί το 1961 και μάλιστα μας προσκόμισε και τη σχετική βεβαίωση, με τυπωμένη επικεφαλίδα «Ελληνικόν Νεκροταφείον Λευκωσίας» και από κάτω καταγράφονται οι λέξεις «Εξαγορά Χώρου». Ο τάφος έχει διαστάσεις 9,5 επί 7 πόδια. Στο κάτω μέρος της απόδειξης υπάρχει υπογραφή του ταμία επί γραμματοσήμου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του κ. Ανδρέα Ιωνά προς τον «Φ», επειδή το τμήμα γης το οποίο αγοράστηκε αρχικά ήταν γωνιακό και ένεκα του ότι ακριβώς δίπλα υπήρχε επιπλέον χώρος, το 2003 η μητέρα του το αγόρασε και αυτό με σκοπό την επέκταση του οικογενειακού τάφου. Στην απόδειξη πληρωμής καταγράφεται η τιμή πώλησης (150 λίρες) και ότι είναι διαστάσεων 9 επί 2 πόδια. Αποτελεί δε, συμπλήρωμα στο τετράγωνο 30 που ήταν ο αρχικός οικογενειακός τάφος.

Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Ιωνάς, ενημερώθηκε από υπεύθυνο του χώρου ότι η συγκεκριμένη επέκταση είχε πουληθεί προ πενταετίας σε άλλο άτομο. Πρόκειται για το άτομο το οποίο πρόσφατα κήδεψε προσφιλές μέλος της οικογένειας του στην επέκταση του οικογενειακού τάφου του κ. Ιωνά. Ο ίδιος ανέφερε πως επισκέφθηκε τον τάφο της οικογένειας του τη μία ημέρα χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη πώλησης ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας και προφανώς το απόγευμα της ίδιας ημέρας ανοίχτηκε τάφος και την επομένη κηδεύτηκε νεκρός άλλης οικογένειας.

Ο ίδιος ο παραπονούμενος αναφέρει στην επιστολή του, πως ήταν γνωστό ότι η επέκταση του τάφου ανήκει στην οικογένεια του, δεδομένου ότι προς πενταετίας είχε ταφεί στον οικογενειακό τάφο η μητέρα του. Τότε είχε ζητήσει από τους υπεύθυνους να κόψουν τα δέντρα που βρίσκονταν εκεί με σκοπό να γίνει ο ενταφιασμός. Όπως αναφέρει, τότε του ελέχθη ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ωστόσο, κάποιο χρονικό διάστημα αργότερα, κάποιοι απέκοψαν τα δέντρα.

Φέτος, τον Φεβρουάριο όταν απεβίωσε ο πατέρας του, εισηγήθηκε να τον θάψουν στο χώρο της επέκτασης αλλά του υπέδειξαν να τον θάψει μαζί με τους υπόλοιπους νεκρούς της οικογένειας. Στην επιμονή του, του υπέδειξαν πως «ο τότε πάτερ της εκκλησίας δεν το κατέγραψε την πώληση στο σχετικό βιβλίο». Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Ιωνάς επικαλείται την υπογραφή του ιερέα καθώς και την απόδειξη της Αρχιεπισκοπής.

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Στον βαθμό που ισχύουν οι καταγγελίες θα είμαι αμείλικτος

Όταν λάβαμε την επιστολή επικοινωνήσαμε με τον κ. Ιωνά, τον οποίο συναντήσαμε στο κοιμητήριο, όπου μας προσκόμισε και τις αποδείξεις αγοράς των δύο τάφων.

Για το θέμα ενημερώσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν πρόκειται για νέο κρούσμα και ότι εμπίπτει στις περιπτώσεις που είχαν διερευνηθεί στο παρελθόν προτού εκλεγεί ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος. «Θέση μας είναι η πλήρης διαφάνεια και στον βαθμό που ισχύουν οι καταγγελίες θα είμαι αμείλικτος», ανέφερε ο Μακαριότατος, ο οποίος πρόσθεσε: «Καλώ όσους όσοι αντιμετώπισαν τέτοια φαινόμενα να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να επιληφθούμε του ζητήματος».

«Αυτό το οποίο ζητώ από όσους τυχόν έχουν επηρεαστεί από πράξεις ή ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας ή ακόμη θεωρούν ότι έτυχαν εκμετάλλευσης, είναι να μας καταθέσουν στοιχεία», πρόσθεσε ο Κύπρου Γεώργιος.

Ο γραμματέας της εκκλησιαστικής επιτροπής της εκκλησίας που λειτουργεί εντός του κοιμητηρίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Ανδρέας Καραγιώργης, ενώπιον του οποίου θέσαμε την καταγγελία και τους σχετικούς τίτλους, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο τίτλος του 2003 είναι πλαστός και ότι ο παραπονούμενος έχει ξεγελαστεί.