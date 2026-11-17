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Την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση προς υπεράσπιση της Δημοκρατίας, αλλά και τη σημασία της ελευθερίας, της ευθύνης και της εθνικής ενότητας, υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σε τοποθέτησή του την Τρίτη, ανέφερε ότι τα μηνύματα της ιστορικής εξέγερσης υπενθυμίζουν πως η ελευθερία προϋποθέτει ευθύνη, ενώ η εθνική ενότητα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και αναγκαίο θεμέλιο για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων.

Για εμάς στην Κύπρο, σημείωσε, η τιμή στην ιστορική αυτή επέτειο συνδέεται και με την ευθύνη να συνεχίσουμε, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, πολιτική βούληση και, κυρίως, εθνική ενότητα, την προσπάθεια για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας.

Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο ΓΤΠ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «συμπληρώνονται σήμερα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μιας από τις κορυφαίες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, που ταυτίστηκε με τον αγώνα για την ελευθερία, τη Δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Τον Νοέμβριο του 1973, πρόσθεσε, «νέοι άνθρωποι, φοιτητές, με θάρρος, αποφασιστικότητα και ακλόνητη πίστη στις δημοκρατικές αξίες, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία».

Με τη στάση τους, σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «απέδειξαν τη δύναμη μιας γενιάς που αρνήθηκε να συμβιβαστεί, αφήνοντας μια σπουδαία ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη, που διατηρεί ακέραιη τη σημασία της μέχρι σήμερα».

«Για την Κύπρο, ασφαλώς, η μνήμη του Πολυτεχνείου αποκτά ιδιαίτερο βάθος μέσα από τα κοινά ιστορικά βιώματα και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «η κυπριακή τραγωδία του 1974 υπενθυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της κατάλυσης της Δημοκρατίας, του εθνικού διχασμού και της υπονόμευσης της συνταγματικής νομιμότητας. Συνέπειες που, περισσότερο από μισό αιώνα μετά, εξακολουθούν να βαραίνουν την πατρίδα μας, με την τουρκική κατοχή να παραμένουν μια ανοιχτή πληγή», σημείωσε.

«Πενήντα τρία χρόνια μετά, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου διατηρούν αμείωτη την επικαιρότητά τους. Μας υπενθυμίζουν ότι η Δημοκρατία απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, ότι η ελευθερία προϋποθέτει ευθύνη και ότι η εθνική ενότητα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και αναγκαίο θεμέλιο για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Κυρίως, όμως, αναδεικνύουν τη δύναμη της νέας γενιάς, τη σημασία της ενεργού συμμετοχής και την ευθύνη κάθε κοινωνίας να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον», επεσήμανε.

Για εμάς, στην Κύπρο, πρόσθεσε ο κ. Λετυμπιώτης, «η τιμή στην ιστορική αυτή επέτειο συνδέεται και με την ευθύνη να συνεχίσουμε, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, πολιτική βούληση και, κυρίως, εθνική ενότητα, την προσπάθεια για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας».

«Αυτή είναι η ουσιαστικότερη παρακαταθήκη της ιστορικής μνήμης: να αντλούμε από τα διδάγματα, να αντλούμε αποφασιστικότητα να οικοδομούμε το μέλλον που αξίζει στην πατρίδα μας και στις επόμενες γενιές», είπε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ