Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την κορυφαία αντιδικτατορική κινητοποίηση που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της χούντας των συνταγματαρχών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να τιμήσει την επέτειο με εκδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, ενώ στη Λευκωσία η ΠΣΕΜ διοργανώνει πορεία μνήμης και τιμής με κατάληξη την αμερικανική πρεσβεία.

Η εξέγερση, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1973, από φοιτητές που συγκεντρώνονταν για μέρες εντός του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, με συνθήματα ενάντια στη χούντα και στον ρόλο των ΗΠΑ στη χώρα, πήρε διαστάσεις με πλήθος κόσμου να εκφράζει στήριξη προς τους φοιτητές.

Τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, ένα από τα τανκς του στρατού που βρισκόταν στον δρόμο έξω από το Πολυτεχνείο, κινήθηκε προς τη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου, γκρεμίζοντας την είσοδο του ιδρύματος και πέφτοντας πάνω στους φοιτητές που στέκονταν πίσω από την πόρτα.

Η κατάληψη του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 και η αιματοβαμμένη λήξη της, αποτέλεσε ένα σύμβολο του αγώνα για την Ελευθερία και της αντίστασης στη Δικτατορία, η οποία τον Ιούλιο του 1974, μετά την τραγωδία της Κύπρου, οδηγήθηκε στην πτώση της.

Στην Ελλάδα, κορυφώνονται σήμερα Δευτέρα οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκε εχθές κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στην εξέγερση, θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, την ώρα που θα ξεκινήσει η διαδήλωση με πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Ανάλογες δράσεις τιμής και μνήμης, καθώς και διαδηλώσεις, πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Στη Λευκωσία, στις 10:30 το πρωί, είναι προγραμματισμένη αντικατοχική πορεία μνήμης και τιμής που διοργανώνει η ΠΣΕΜ. Η πορεία θα ξεκινήσει από την ΠΑΣΥΔΥ και θα κινηθεί προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ακολούθως, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία.

ΚΥΠΕ