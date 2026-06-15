Προσωρινός δασμός €3 ανά είδος θα εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 σε αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων.

Οι νέοι τελωνειακοί κανόνες αφορούν προϊόντα αξίας έως €150, τα οποία αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο θα ισχύσει σε όλα τα κράτη μέλη και αναμένεται να αυξήσει το κόστος ορισμένων ηλεκτρονικών αγορών, καθώς και να επηρεάσει τη διαδικασία επιστροφής προϊόντων.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και επιχειρήσεων τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, καταργείται η απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για δέματα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα, όταν η αξία των εμπορευμάτων, χωρίς τα μεταφορικά και άλλες χρεώσεις, δεν υπερβαίνει τα €150. Παράλληλα, επιβάλλεται προσωρινός δασμός €3 για κάθε είδος που περιέχεται σε δέμα αξίας έως €150 και αποστέλλεται από χώρα εκτός Ένωσης ως εξ αποστάσεως πώληση.

Το Τμήμα Τελωνείων διευκρινίζει ότι παραμένει σε ισχύ η απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ για δώρα αξίας μέχρι €45, τα οποία αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, έχουν μη εμπορικό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή, περιλαμβανομένων των ειδών που καθορίζονται στον κανονισμό 4 της ΚΔΠ 378/2004.

Ο νέος δασμός θα εφαρμόζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος, δηλαδή ανά διαφορετικό 6ψήφιο κωδικό Taric ή 10ψήφιο κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας, διαφορετική περιγραφή και διαφορετική καταγωγή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Το ποσό θα προστίθεται στη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ και θα επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.