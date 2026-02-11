Την επιβολή ελάχιστου τέλους τουλάχιστον 3 ευρώ για κάθε μικρό δέμα που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτη χώρα από την 1η Ιουλίου ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο νέων κανόνων για τους τελωνειακούς δασμούς.

Οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται – κυρίως από την Κίνα – επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της ΕΕ.

«Καθώς το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο ανθίζει, οι τελωνειακοί κανόνες της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν. Η κατάργηση της παρωχημένης εξαίρεσης για μικρά δέματα θα βοηθήσει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ και θα κλείσει δρόμους για τους αδίστακτους πωλητές. Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη συνολική τελωνειακή μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί βασικό μέρος του παζλ για να γίνει η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλής», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, καθώς η Κύπρος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η συμφωνία την Τετάρτης καταργεί την ελάφρυνση των τελωνειακών δασμών βάσει κόστους δέματος – αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ. Συνεπώς, οι τελωνειακοί δασμοί θα αρχίσουν να ισχύουν για όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος δεδομένων τελωνείων της ΕΕ – που συζητείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνειακού πλαισίου. Αυτό αναμένεται επί του παρόντος το 2028.

Μέχρι το 2028, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να εισαγάγουν έναν προσωρινό ενιαίο δασμό 3 ευρώ για αντικείμενα που περιέχονται σε μικρά δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2026, ο δασμός θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία αντικειμένων – δηλαδή σε κάθε διαφορετικό κωδικό ανά πακέτο – που προσδιορίζεται από τις δασμολογικές τους υποδιαιρέσεις. Για παράδειγμα, εάν τεκμαίρεται διαφορετικό ένα αντικείμενο, με δύο διαφορετικά ρούχα για παράδειγμα σε ένα πακέτο, τότε το δέμα θεωρείται περιέχει δύο ξεχωριστά αντικείμενα και θα πρέπει να καταβληθεί δασμός ύψους 6 ευρώ.

Το νέο σύστημα αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και για τα εθνικά δημόσια οικονομικά, καθώς οι δασμοί αποτελούν παραδοσιακό ίδιο πόρο της Ένωσης και τα κράτη μέλη παρακρατούν μέρος αυτών των ποσών ως έξοδα είσπραξης. Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο λεγόμενο «τέλος διεκπεραίωσης» που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πακέτου τελωνειακής μεταρρύθμισης.

ΚΥΠΕ