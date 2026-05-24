Νέο παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφηκε στο Όρος Έβερεστ, με 274 ορειβάτες να φτάνουν στην κορυφή μέσα σε μία μόνο ημέρα από την πλευρά του Νεπάλ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 223 αναβάσεων του 2019. Ωστόσο η ημέρα σκιάστηκε από τον θάνατο δύο Ινδών ορειβατών κατά την κατάβαση, φέρνοντας τον φετινό απολογισμό στους πέντε νεκρούς.

Οι εικόνες που δείχνουν τεράστιες ουρές ορειβατών κατά την ανάβαση κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις για τον κίνδυνο υπερπληθυσμού στο Έβερεστ. Δυστυχώς, σύμφωνα με την Daily Mail, δύο Ινδοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάβαση, ανεβάζοντας τον φετινό αριθμό των θανάτων σε πέντε.

Σημειώνεται ότι ειδικοί στην ορειβασία ασκούν εδώ και χρόνια κριτική στις αρχές του Νεπάλ για τον μεγάλο αριθμό αδειών που χορηγούνται. Η αυξημένη κίνηση δημιουργεί συχνά μεγάλο συνωστισμό στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» κοντά στην κορυφή, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι ιδιαίτερα χαμηλά, καθιστώντας την ανάβαση εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

@dailymail A video filmed on 18 May 2025 shows a major human traffic jam forming at the Hilary step, located around 8,790 metres below the summit of Mount Everest. Nepal has issued a record 492 permits for the 2026 spring climbing season, raising expectations of similar – or even larger – queues on the mountain. 🎥 Credit: @trektonepalofficial ♬ original sound – Daily Mail

Η ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου μπορεί να γίνει είτε από τη νότια πλευρά στο Νεπάλ, είτε από την βόρεια πλευρά στην περιοχή Τιβέτ της Κίνας. Ωστόσο φέτος η κινεζική πλευρά παραμένει κλειστή, περιορίζοντας τις αναβάσεις μόνο από το Νεπάλ.

Το προηγούμενο ρεκόρ

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Διοργανωτών Ορειβατικών Αποστολών του Νεπάλ Ρίσι Μπαντάρι δήλωσε ότι το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 223 αναβάσεων που είχε καταγραφεί στις 22 Μαΐου 2019 από τη πλευρά του Νεπάλ.

«Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε προ ημερών ο Μπαντάρι στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι ορειβάτες που κατέκτησαν την κορυφή δεν έχουν ακόμη ενημερώσει σχετικά τον κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού.

