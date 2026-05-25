Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τεράστιες δαπάνες για άμυνα, ενέργεια και συντάξεις τα επόμενα 15 χρόνια, επισήμανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ το Σάββατο, προτείνοντας έναν συνδυασμό μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής εξυγίανσης και κοινού δανεισμού ως τρόπο διαχείρισης αυτού του προβλήματος.

«Εάν δεν ληφθούν μέτρα, το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει μια μη βιώσιμη πορεία. Με αμετάβλητη πολιτική, το χρέος της μέσης ευρωπαϊκής χώρας θα φτάσει το 130% του ΑΕΠ έως το 2040 – σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με σήμερα», ανέφερε το ΔΝΤ σε έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις συζητήσεις των υπουργών σε άτυπη συνάντηση στη Λευκωσία.

Το έγγραφο ανέφερε ότι, για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να βελτιώσουν τα κίνητρα για τους πολίτες να μετακινούνται εντός της 27μελούς Ένωσης για να βρουν εργασία και για τις εταιρείες να τους προσλαμβάνουν. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενοποιήσει τις ενεργειακές της αγορές, να διευκολύνει τη ροή των αποταμιεύσεων των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση σε κερδοφόρες επενδύσεις και να ενοποιήσει τη νομοθεσία, η οποία σήμερα συχνά διαφέρει από χώρα σε χώρα, όπως αναφέρει το Reuters. Οι μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα βοηθούσαν επίσης, όπως και οι κρατικές εγγυήσεις για επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, που θα βοηθούσαν στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε αυτά. Τέλος, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι η καινοτομία, η ενέργεια και η άμυνα είναι ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω κοινού δανεισμού. Το κοινό χρέος είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα στην ΕΕ, όπου ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία ή η Γαλλία είναι υπέρ, αλλά άλλες, όπως η Γερμανία και αρκετές χώρες της βόρειας Ευρώπης, αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα.

«Αυτός είναι ένας από εκείνους τους τομείς όπου υπάρχουν διαφορές απόψεων, αλλά σίγουρα είναι ένας από τους τομείς που θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης Κυριάκος Πιερρακάκης. Το ΔΝΤ δήλωσε ότι ακόμη και με τις μεταρρυθμίσεις, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται δημοσιονομική εξυγίανση για να θέσουν το χρέος σε φθίνουσα πορεία, αν και όσο πιο φιλόδοξες είναι οι μεταρρυθμίσεις, τόσο λιγότερη εξυγίανση θα απαιτείται. Εάν οι κυβερνήσεις δεν ενεργήσουν τώρα, το πρόβλημα μόνο θα επιδεινωθεί, όπως ανέφερε το ΔΝΤ. «Η προσέγγιση της «συγκάλυψης» που έχουν υιοθετήσει πολλές χώρες μέχρι στιγμής φτάνει στα όριά της και μια πιο στρατηγική απάντηση φαίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων στις δαπάνες», ανέφερε το ΔΝΤ.