Η ανακούφιση που ένιωσαν η ηγεσία και ο κόσμος του ΑΚΕΛ από το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών μπορεί να κωδικοποιηθεί στη φράση «καταφέραμε να αναστρέψουμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων», με την οποία απευθύνθηκε ο Στέφανος Στεφάνου σε ψηφοφόρους του κόμματος που πανηγύριζαν έξω από τα κεντρικά γραφεία μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ένα άλλο ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ σχολίασε ότι «μπήκε αντρόσιη» στην κατηφόρα και ένα άλλο ότι «σταμάτησε η αιμορραγία».

Η τελευταία φορά που το ΑΚΕΛ κατέγραψε αύξηση ποσοστού σε βουλευτικές εκλογές ήταν το 2011, με το 32,67%, έναντι του 31.1% το 2006.

Από τότε κατέγραφε μόνο υποχωρήσεις και οδυνηρές μειώσεις στον αριθμό των ψηφοφόρων του.

Χθες, μπήκε τέλος στα αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα, καθώς το 23.9% είναι αυξημένο κατά 1.4% σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του 2021 και οδήγησε στην επίτευξη του πρώτου από τους δύο στόχους της ηγεσίας του κόμματος, τη συγκράτηση ή αύξηση του ποσοστού. Επιτεύχθηκε όμως και ο δεύτερος στόχος, που ήταν η αύξηση του αριθμού των ψηφοφόρων. Χθες, επέλεξαν το ΑΚΕΛ 88.776 ψηφοφόροι (ψήφισαν 380.851), έναντι 79.910 το 2021 (ψήφισαν 366.608).

Το ΑΚΕΛ όμως έμεινε με διαφορά 3.3% στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αδυνατώντας να κεφαλαιοποιήσει την ξεκάθαρα αντιπολιτευτική του τοποθέτηση.

Η ηγεσία είχε αποφύγει να περιλάβει την πρωτιά στους εκλογικούς στόχους, ωστόσο μερικές φορές και ο γενικός γραμματέας και άλλα στελέχη φάνηκε να μην την αποκλείουν, δηλώνοντας πως αν ερχόταν θα ήταν καλοδεχούμενη. Προφανώς το απρόσμενα καλό ποσοστό του ΔΗΣΥ αιφνιδίασε και τους αξιωματούχους του ΑΚΕΛ και μετρίασε την έκταση της χθεσινής καλής, υπό τις περιστάσεις, επίδοσης.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ δεν αρκέστηκε στην επισήμανση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα συνιστά τερματισμό των διαδοχικών εκλογικών υποχωρήσεων του κόμματος. Προέβλεψε πως «απόψε ξεκινά μια νέα ανοδική πορεία. Μια πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαμψη των ποσοστών μας αλλά και την ψήφο εμπιστοσύνης που λάβαμε από την κοινωνία».

Προανήγγειλε, δε, και τη δημιουργία μιας «πλατιάς προοδευτικής συσπείρωσης απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά, για στήριξη της δημοκρατίας». Με το «ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία να είναι», είπε, «ο ισχυρός πόλος αυτού του προοδευτικού μετώπου, με στόχο να αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο».

Σύμφωνα, όμως, με τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών, η προοδευτική συσπείρωση στην οποία έκανε αναφορά ο κ. Στεφάνου δεν μπορεί από μόνη της να καθορίσει τις αποφάσεις της Βουλής την επόμενη πενταετία, ακόμα και αν αυτή θα συνίσταται από το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ (15 + 4 έδρες αντίστοιχα) ή και από την Άμεση Δημοκρατία (4 έδρες).

Παρ’ ότι οι προεκλογικές εκτιμήσεις μέσα από τις δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι το ΑΚΕΛ δεν θα μπορούσε να διατηρήσει τις 15 έδρες που είχε εξασφαλίσει πέντε χρόνια νωρίτερα, το τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει στο κόμμα να συνεχίσει την κοινοβουλευτική του δράση με 15 βουλευτές. Αν και εκκρεμούσε η επισημοποίηση των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά και την τρίτη κατανομή, στο ΑΚΕΛ κατέληγαν πέντε έδρες στη Λευκωσία (από έξι στις εκλογές του 2021), τρεις έδρες στη Λεμεσό (όσες και το 2021), τρεις στην Αμμόχωστο (όσες και το 2021), δύο στη Λάρνακα (από μία το 2021), μία στην Πάφο (μία πήρε και το 2021) και μία στην Κερύνεια (όπως και το 2021).

Το ΑΚΕΛ κατέγραψε χθες αύξηση ποσοστών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, πλην της Λεμεσού, όπου είχε μείωση 0.8% και έμεινε στο 21.8%. Κατετάγη πρώτο σε ποσοστά στις περιφέρειες Λάρνακας (29.4%, με αύξηση 3.1%) και Κερύνειας (27.8%, με αύξηση 3.3%).

Στη Λευκωσία το ΑΚΕΛ έφτασε στο 21.7%, με αύξηση μόλις 0.4%, ενώ στην Πάφο είχε το μεγαλύτερο κομματικό ποσοστό αύξησης, με 4.9% και συνολική επίδοση 22.1%, που το ανέβασε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον ΔΗΣΥ.